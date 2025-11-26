Parma, rapina il vigilante che lo aveva fermato giorni prima in un negozio: denunciato 27enne

La vittima stava percorrendo a piedi viale Bottego quando è stata aggredita alle spalle, strattonata, colpita al volto con diversi pugni e infine derubata del marsupio che portava a tracolla. I Carabinieri hanno ricostruito la dinamica e, al termine delle indagini, hanno identificato il presunto responsabile, denunciandolo all’Autorità giudiziaria.

Si è infatti conclusa nei giorni scorsi la complessa attività investigativa dei Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Parmense, che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di un 27enne straniero, ritenuto l’autore della violenta rapina ai danni di un 22enne residente in città.

L’indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata alcuni mesi fa dalla vittima presso la Caserma di Parma Oltretorrente. Secondo quanto ricostruito, il 22enne, addetto alla sicurezza in un negozio di abbigliamento del centro, stava passeggiando lungo viale Bottego quando è stato improvvisamente assalito. L’aggressore lo avrebbe sorpreso alle spalle, strattonandolo con forza e colpendolo ripetutamente al volto, per poi strappargli il marsupio contenente 250 euro e il telefono cellulare, fuggendo subito dopo. La scena è stata notata da alcuni passanti, che hanno immediatamente chiamato il 112.

All’arrivo dei Carabinieri, la vittima — seppur ferita e sotto choc — è riuscita a fornire una descrizione precisa dell’aggressore, dichiarando di averlo riconosciuto: si trattava, a suo dire, della stessa persona che alcune settimane prima aveva controllato nel negozio, episodio durante il quale l’uomo aveva manifestato evidente ostilità. Questo dettaglio ha orientato le indagini verso un possibile movente personale, legato a un rancore maturato in precedenza.

Sulla base della descrizione, i Carabinieri hanno avviato una serie di accertamenti: oltre a raccogliere le testimonianze dei presenti, hanno esaminato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, riuscendo a ottenere riprese nitide del volto del presunto aggressore, decisive per la sua identificazione.

La svolta è arrivata alcuni giorni fa, quando una pattuglia della Stazione di San Pancrazio, impegnata in un servizio di controllo nell’area del Parco Ducale, ha notato un uomo corrispondente alla descrizione. Dopo averlo seguito mentre attraversava Ponte Verdi, i militari lo hanno fermato e accompagnato in caserma per ulteriori verifiche.

L’uomo, un 27enne straniero residente in città e già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, è stato infine riconosciuto come il presunto autore della rapina. Nei suoi confronti è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria.