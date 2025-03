Parma, rapinò una prostituta: 40enne arrestato

L’uomo deve scontare 2 anni e 4 mesi di reclusione e pagare 800 euro di multa per reati commessi a Parma nell’anno 2017

Il 13 marzo, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Parma, nei confronti di un 40enne italiano residente in città.

Il 40enne, riconosciuto colpevole dalla giustizia e condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di rapina, aggravata dall’uso di armi, commesso nella città di Parma nell’anno 2017, deve scontare la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione nonché pagare di 800 euro di multa.

Il 40enne, così come accertato dagli atti giudiziari, nell’agosto del 2017 avrebbe rapinato una prostituta sulla Via Emilia a Parma.

Dopo averla fatta salire sulla sua auto, l’ha condotta in un luogo appartato e, minacciandola con un’arma da taglio, le ha sottratto la borsetta, che conteneva una modesta somma di denaro.

La donna in seguito era stata fatta scendere dall’auto e lasciata lontana dal centro città ma era comunque riuscita a contattare il 112 che ha subito inviato una pattuglia a cui ha raccontato tutto l’accaduto fornendo una descrizione dell’uomo e un numero parziale della targa dell’auto in suo uso. I Carabinieri all’epoca hanno quindi svolto un’indagine “lampo” che ha permesso l’identificazione e la denuncia del 40enne all’Autorità Giudiziaria.

Nella serata del 13 marzo, i Carabinieri hanno rintracciato il 40enne nella sua abitazione di Parma e dopo avergli notificato l’ordine di esecuzione per la carcerazione l’hanno accompagnato in caserma e dichiarato in stato arresto traducendolo presso la Casa Circondariale di Parma dove sconterà la pena comminatagli.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma