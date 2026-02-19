Parma rinnova il sostegno alla “Missione Valentina”: incontro tra il sindaco Guerra e padre Igor Boyko

Parma conferma il proprio impegno nella solidarietà internazionale e nel sostegno al popolo ucraino. Nel pomeriggio del 19 febbraio, in Municipio, il sindaco Michele Guerra ha incontrato padre Igor Boyko, sacerdote ucraino e direttore dell’Ospedale Scheptysky di Leopoli dal gennaio 2026.

L’incontro è stato l’occasione per ribadire la vicinanza della città alla “Missione Valentina” e alle popolazioni colpite dal conflitto in Ucraina, iniziato nel febbraio 2022. Padre Boyko, già rettore per dodici anni del Seminario Greco-Cattolico di Leopoli e direttore della School of Bioethics dell’UKUI, collabora attivamente alla missione contribuendo al coordinamento degli aiuti destinati alle comunità più fragili.

La “Missione Valentina” prende il nome da Valentina Pushich, medico rianimatore uccisa nei primi giorni dell’invasione mentre prestava soccorso a civili e feriti. L’iniziativa si articola in spedizioni umanitarie organizzate sulla base delle richieste provenienti dai referenti locali e prevede l’invio di materiali sanitari, dispositivi medici, generi alimentari, prodotti per l’infanzia e beni di prima necessità.

Ogni intervento viene pianificato per rispondere in modo mirato alle esigenze più urgenti e le consegne raggiungono i confini ucraini e, quando possibile, anche l’interno del Paese, grazie a una rete di collaborazione che coinvolge istituzioni e volontari.

Con questo incontro, l’amministrazione comunale parmigiana ha ribadito la volontà di sostenere iniziative concrete di cooperazione e solidarietà internazionale, promuovendo valori di pace e responsabilità condivisa in un contesto segnato da quasi quattro anni di guerra.