Parma, rinvenute 14 biciclette rubate: denunciato un uomo per ricettazione

di AndreaMarsiletti2

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Parma ha denunciato in stato di libertà un cittadino gambiano di 34 anni, gravemente indiziato del reato di ricettazione, a seguito del ritrovamento di una bicicletta elettrica rubata e di altre undici biciclette di sospetta provenienza illecita.

Durante un ordinario servizio di controllo del territorio, una pattuglia delle Volanti è stata avvicinata, nei pressi della stazione ferroviaria, da un cittadino senegalese che ha riferito di aver localizzato, tramite il sistema GPS installato sul mezzo, la propria bicicletta elettrica rubata la notte precedente.

Invitato a recuperare la copia della denuncia di furto, l’uomo ha poi comunicato agli agenti l’indirizzo corrispondente al segnale di geolocalizzazione. I poliziotti si sono immediatamente recati sul posto, dove hanno preso contatti con una donna residente nello stabile. Quest’ultima ha mostrato agli operatori una cantina nel sottotetto in cui, secondo il GPS, si trovava poco prima la bicicletta, ma che al momento risultava vuota. La donna ha inoltre precisato che il locale era nella disponibilità di un appartamento affittato a un cittadino straniero.

Gli agenti si sono quindi portati presso l’abitazione indicata, dove hanno trovato due uomini di origine straniera. Prima ancora di entrare, i poliziotti hanno notato all’interno una bicicletta corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima.

Il 34enne, apparso da subito nervoso, ha cercato di giustificarsi sostenendo che la bicicletta fosse stata lasciata lì temporaneamente da una persona non meglio identificata, versione ritenuta da subito poco credibile.
Gli operatori hanno quindi proceduto a una perquisizione personale e locale, entrambe con esito negativo. Tuttavia, estendendo le verifiche alla cantina collegata all’appartamento, i poliziotti hanno rinvenuto tredici biciclette, di cui l’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione né documentazione che ne attestasse la lecita provenienza.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre la bicicletta elettrica trovata all’interno dell’abitazione è stata restituita al legittimo proprietario.

Alla luce di quanto accertato, il cittadino gambiano, regolare sul territorio nazionale e incensurato, è stato accompagnato negli Uffici della Questura di Parma per il fotosegnalamento e gli accertamenti di rito. Al termine delle procedure, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Le fotografie delle biciclette sequestrate sono pubblicate sul sito ufficiale della Questura di Parma, al fine di consentire ai legittimi proprietari che ne abbiano denunciato il furto di poterle riconoscere e riottenere.

