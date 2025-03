Parma, riqualificazione fermate del trasporto pubblico locale

Prosegue l’impegno del Comune di Parma, grazie anche al contributo dell’Agenzia per la Mobilità di Parma – SMTP SpA, per dare seguito ad interventi legati di riqualificazione di alcune fermate di Trasporto Pubblico Locale – TPL – con particolare riguardo a via Bergamina e via Vallazza.

In via Bergamina, all’altezza del capolinea bus, si è conclusa la riqualificazione dell’area in modo da consentire ai nuovi bus lunghi 18 metri, utilizzati sulla linea 12, di eseguire in sicurezza tutte le manovra, garantendo piena accessibilità agli utenti.

In via Vallazza, in corrispondenza dell’intersezione con via Gentile, su richiesta di molti residenti, è stata ultimata la messa in sicurezza di una coppia di fermate bus esistenti mediante la realizzazione di un nuovo marciapiede, una nuova pensilina e la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale a servizio delle due fermate.

“Gli interventi realizzati, per i quali ringrazio SMTP e dli uffici comunali – afferma l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale ed alla Mobilità Gianluca Borghi – sono in linea con le istanze espresse da fruitori e residenti, e vogliono incentivare ulteriormente l’uso dei mezzi di trasporto pubblico, presidio fondamentale per corrispondere ai bisogni di mobilità dei cittadini e migliorare l’ambiente”.