Parma: ritenta il furto al parco giochi, fermato dalle Guardie Giurate Sicuritalia

Stesso posto, stessa finale.

L’uomo che aveva tentato la notte di sabato scorso il colpo un parco giochi indoor di Parma ci ha provato ancora, restando nuovamente a mani vuote.

Questa notte, intorno alle 22:15, l’individuo si è introdotto all’interno della struttura forzando la porta d’ingresso e dirigendosi direttamente verso il bancone del bar, con l’intento di sottrarre il denaro presente in cassa e bottiglie di alcolici.

I movimenti del ladro sono stati colti dalla Centrale Operativa Sicuritalia che, dopo aver visionato le immagini del furto in corso, ha provveduto ad inviare immediatamente alcune pattuglie di Guardie Giurate, continuando a sorvegliare le operazioni del malvivente, che aveva con sé una grande borsa nera dove riponeva la refurtiva.

Sul posto arrivavano in pochi minuti gli addetti alla sicurezza Sicuritalia, che avevano contestualmente provveduto ad allertare le Forze dell’Ordine. Giunti in loco, l’uomo si trovava ancora all’interno del parco giochi, e tentava la fuga attraverso un passaggio posto nel retro. Una volta fermato il malvivente, ci si è accorti subito che si trattava dello stesso individuo che aveva tentato il colpo nella medesima struttura lo scorso sabato. L’uomo è stato accompagnato in Questura dalle Forze dell’Ordine. Sono in fase di valutazione i danni alla struttura mentre la refurtiva, contenuta nel borsone nero, è stata totalmente recuperata. Il colpo, anche questa volta, è da considerarsi fallito.