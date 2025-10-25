Parma, ruba 150 euro dal fondo cassa approfittando della chiusura: denunciato 31enne

Stava per abbassare la saracinesca, quando un ladro ha colpito. Approfittando degli ultimi minuti di apertura di una panetteria del centro storico di Parma, un uomo si è introdotto nel locale e ha svuotato il registratore di cassa, fuggendo con 150 euro in contanti.

Grazie alle immagini di videosorveglianza e a un’indagine rapidissima, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno identificato e denunciato un 31enne di origine straniera, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’episodio è avvenuto intorno alle 19.45 di lunedì 20 ottobre. L’uomo, dopo essersi accertato che la commessa fosse impegnata nel retrobottega, si è introdotto silenziosamente nel negozio, ha aperto la cassa e si è impossessato del denaro, dileguandosi a piedi tra le vie del centro.

La dipendente, richiamata dal rumore della fuga, ha potuto solo intravedere una sagoma allontanarsi velocemente.

La mattina seguente, il titolare dell’attività ha sporto denuncia presso la caserma dell’Oltretorrente, consegnando ai Carabinieri i filmati delle telecamere interne. Dalle immagini, nitide e dettagliate, gli investigatori hanno potuto riconoscere il presunto responsabile grazie a elementi distintivi dell’abbigliamento e tratti fisici già noti.

Il 31enne è stato così denunciato per furto aggravato alla Procura della Repubblica di Parma. Le forze dell’ordine sottolineano ancora una volta l’importanza della collaborazione dei cittadini e l’efficacia del sistema di videosorveglianza nel contrasto ai cosiddetti “reati predatori”.

L’indagato è al momento solo sospettato del reato contestato e che la sua posizione sarà valutata dall’autorità giudiziaria nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.