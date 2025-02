Parma, ruba alcolici e aggredisce il vigilante: 35enne arrestato

Bloccato dai Carabinieri tempestivamente intervenuti, durante la perquisizione oltre alla merce non pagata spunta anche un coltellino.

Nella serata del 10 febbraio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 35enne straniero, che sulla scorta degli accertamenti e verifiche svolte è ritenuto il presunto responsabile di una rapina ai danni di un supermercato del centro città.

L’uomo ha tentato di uscire dal supermercato approfittando del passaggio di un cliente che ha aperto le sbarre automatiche all’ingresso. Inizialmente, sembrava avesse con sé solo una confezione di 4 lattine di birra, tuttavia i successivi accertamenti dei Carabinieri hanno rivelato che aveva nascosto anche una bottiglia di vino all’interno dei pantaloni.

Secondo quanto ricostruito, a quell’ora il supermercato era affollato di clienti, oltre ai commessi, erano presenti due addetti alla sicurezza, uno di loro ha notato il 35enne che tentava di uscire con le birre non pagate e ha chiesto chiarimenti. L’uomo, vistosi ormai scoperto, per guadagnarsi la fuga gli si è scagliato contro afferrandolo per le spalle.

Nel frattempo, l’altro vigilante, attirato dal trambusto e dalle grida dei clienti, è intervenuto in aiuto del collega. Durante la colluttazione, il 35enne ha scalciato e sgomitato nel tentativo di liberarsi.

Il responsabile del supermercato nel frattempo ha allertato i Carabinieri che, arrivati tempestivamente, hanno proceduto ad immobilizzare l’uomo garantendo il rispristino della regolare attività di commercio.

Durante il controllo, il 35enne è stato trovato in possesso di una bottiglia di vino, anch’essa asportata dal supermercato e di un coltello multiuso.

La refurtiva, del valore di circa 32 euro, è stata restituita al supermercato mentre il coltello è stato sequestrato.

I Carabinieri, nel corso delle preliminari attività d’indagine, hanno ascoltato alcuni testimoni e i due addetti alla sicurezza, che nell’occorso non hanno riportato lesioni. Al termine degli accertamenti svolti, tenuto conto delle responsabilità oggettive emerse, il 35enne risultato già gravato da precedenti vicende di polizia, è stato dichiarato in stato di arresto.

Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, lo ha condannato ad oltre un anno di reclusione con sospensione condizionale della pena.

È doveroso rilevare che l’odierno arrestato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

