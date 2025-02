Parma, ruba nel negozio di abbigliamento e aggredisce il vigilante: denunciato 52enne

Avrebbe tentato di impossessarsi di due giacche del valore di 240 euro da cui ha rimosso i dispositivi antitaccheggio. Raggiunto all’uscita di un negozio del centro città avrebbe usato violenza nei confronti della guardia di sicurezza intervenuta per fermarlo. Grazie anche all’aiuto di un cittadino, che ha dato manforte alla guardia, sono subito intervenuti i Carabinieri che lo hanno immobilizzato e controllato. Nello zaino dell’uomo è stata rinvenuta una pinza a “pappagallo” utilizzata per rimuovere le placche di sicurezza dai capi d’abbigliamento.

*******

Nel primo pomeriggio del 22 febbraio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato un 52enne straniero, che sulla scorta degli accertamenti e verifiche svolte è ritenuto il presunto responsabile di una rapina ai danni di un negozio d’abbigliamento del centro città.

Secondo quanto ricostruito, alle ore 13:00 circa, l’addetto alla sicurezza ha notato un uomo dirigersi nei camerini con delle giacche invernali appena prelevate dagli espositori. Monitorando l’uomo per qualche minuto, la guardia ha notato che una volta uscito dai camerini si è diretto velocemente verso l’uscita, cercando di eludere i controlli e guardandosi furtivamente attorno. Una volta varcata l’uscita con le due giacche non pagate, la guardia è intervenuta cercando di bloccarlo, ma l’uomo, nel vano tentativo di guadagnarsi la fuga, l’ha spinto più volte, cercando di farlo cadere a terra con degli sgambetti.

Nella circostanza, a causa dell’agitazione dell’uomo, la guardia è stata aiutata da un passante che stava transitando in loco e ha contattato il 112.

I Carabinieri, tempestivamente intervenuti, hanno bloccato l’uomo e lo hanno sottoposto a controllo. L’uomo, che durante la colluttazione con la guardia aveva fatto cadere a terra le due giacche del valore di circa 240 euro, private dei dispositivi antitaccheggio, è stato identificato in un 52enne straniero residente in provincia e già gravato da precedenti specifici. È stato perquisito e trovato in possesso, all’interno dello zaino che portava a spalle, di una pinza a pappagallo di 20 cm, che è stata sequestrata in quanto utilizzata per rimuovere le placche antitaccheggio dalle due giacche.

La refurtiva è stata restituita al responsabile del negozio, che ha presentato immediatamente denuncia.

I Carabinieri, nel corso dell’attività d’indagine, hanno ascoltato alcuni testimoni e l’addetto alla sicurezza, che nell’occorso non hanno riportato lesioni. Al termine degli accertamenti svolti, tenuto conto delle responsabilità oggettive emerse, il 52enne è stato denunciato per rapina all’Autorità Giudiziaria.

È doveroso rilevare che l’odierno indagato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma