Parma, ruba nel ristorante: 38enne rintracciato dalle impronte digitali

Aveva rotto una porta laterale e forzato la cassa di un ristorante asportandone il denaro contenuto. Durante le operazioni di sopralluogo effettuate dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Parma sono state repertate le impronte papillari. Le successive indagini tecniche di comparazione hanno permesso di identificare il presunto responsabile, si tratta di un 38enne italiano.

*******

E’ terminata con una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per furto a carico di un 38enne italiano, l’attività d’indagine svolta dai Carabinieri.

Il 38enne, ritenuto il presunto responsabile del reato di furto era già conosciuto agli investigatori per il suo passato, tra il 2023 e il 2024, era già stato denunciato e arrestato per reati contro il patrimonio commessi in Parma.

L’attività d’indagine, condotta dai Carabinieri di Parma Oltretorrente, riguarda un furto avvenuto a settembre dell’anno 2024 in danno di un ristorante del centro storico.

Nello specifico, il titolare dell’attività, aveva denunciato che in orario notturno, ignoti a seguito della rottura della porta laterale si erano introdotti all’interno e dopo aver forzato la cassa avevano asportato 600 euro contenuti all’interno.

Il ristoratore, dopo aver fatto la conta dei danni si è rivolto ai Carabinieri di Parma Oltretorrente dove ha sporto denuncia.

Le pattuglie intervenute sul luogo dell’evento hanno effettuato un meticoloso sopralluogo, rilevando tracce pertinenti al reato. L’accurata attività dei rilievi svolti dai Carabinieri ha consentito di individuare e repertare alcune impronte papillari lasciate dall’ignoto, sul vetro di un frigorifero, che opportunamente prelevate sono state consegnate alla “Sezione Impronte” del RIS di Parma.

I Carabinieri del RIS, ottenuti tali reperti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Parma, hanno effettuato tutti i passaggi necessari al fine di rendere le tracce utilizzabili ai fini probatori.

La comparazione tra le “evidenze” repertate e le impronte registrate nella banca dati nazionale, ha permesso di identificare il 38enne italiano.

Sulla scorta degli elementi probatori acquisiti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, il 38enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto il presunto responsabile del reato di furto aggravato.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma