Parma, ruba su auto in sosta nel garage di un hotel: denunciato un 37enne

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri di Parma nel contrasto alla microcriminalità, con particolare attenzione ai cosiddetti reati “predatori”, che generano un forte allarme sociale.

In questa direzione, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma ha ulteriormente intensificato le attività preventive e repressive, anche grazie a una maggiore presenza sul territorio da parte dei reparti, elemento fondamentale per garantire interventi tempestivi e, in molti casi, riuscire a sorprendere gli autori dei reati in flagranza.

Nei giorni scorsi, al termine di un’approfondita attività d’indagine, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 37enne originario dell’Est Europa, ritenuto il presunto autore di un furto su un’autovettura in sosta.

Il fatto risale alla metà di settembre, quando una turista, in visita a Parma, ha parcheggiato la propria auto all’interno del garage coperto di un hotel del centro cittadino. La mattina successiva, al momento di riprendere il veicolo, ha scoperto che durante la notte qualcuno aveva infranto un finestrino e rubato alcuni effetti personali e del cibo lasciato all’interno dell’abitacolo.

La donna ha quindi sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Parma Oltretorrente, fornendo una dettagliata ricostruzione della vicenda, con l’indicazione precisa degli orari e della natura degli oggetti sottratti.

I militari hanno subito avviato le indagini, acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza installate all’interno della struttura ricettiva. La successiva e meticolosa analisi delle immagini ha consentito di ricostruire l’intera dinamica del furto: un uomo, durante le ore notturne, si è introdotto nel parcheggio, ha ispezionato con cautela le auto in sosta e, dopo aver individuato il veicolo da colpire, ha infranto un finestrino e prelevato vari oggetti dai sedili posteriori.

Grazie alla profonda conoscenza del territorio e delle persone già note per reati simili, i Carabinieri sono riusciti a identificare l’uomo attraverso un fermo immagine del volto ricavato dai filmati. Si tratta di un 37enne dell’Est Europa, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, recentemente arrestato e condotto in carcere per altri fatti.

Al termine degli accertamenti, e sulla base dei gravi indizi raccolti a suo carico, i militari hanno proceduto alla sua denuncia all’Autorità Giudiziaria.