Parma, ruba una carta di credito e rintracciato aggredisce i carabinieri: 27enne arrestato

Grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dei Carabinieri impegnata in un servizio di controllo del territorio nel quartiere San Leonardo, il presunto rapinatore è stato rintracciato subito dopo il fatto. Nel tentativo di sfuggire all’arresto, il giovane avrebbe opposto resistenza e usato violenza nei confronti dei militari, ma è stato prontamente bloccato e condotto davanti al giudice, che ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel comune e nella provincia.

*******

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno arrestato un 27enne straniero che, all’esito dei doverosi e puntuali accertamenti, è ritenuto il presunto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale. Nell’ambito della medesima attività d’indagine il 27enne è anche stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per rapina.

La vicenda è iniziata alle 4 del mattino del 16 agosto, quando una pattuglia dei Carabinieri di Parma Oltretorrente, impegnata in un servizio di prevenzione e repressione dei reati nel quartiere San Leonardo, ha notato un uomo in Via Monte Altissimo che cercava di attirare la loro attenzione.

I militari si sono immediatamente avvicinati all’uomo, identificato poi in uno straniero di 36 anni domiciliato temporaneamente in città per motivi di lavoro.

Il 36enne, in modo concitato, ha raccontato ai Carabinieri di essere stato avvicinato poco prima da uno sconosciuto mentre acquistava tabacchi da un distributore automatico in Via Trento.

Secondo quanto riferito dalla vittima, l’uomo gli aveva prima chiesto in regalo un pacchetto di sigarette e poi, con un gesto fulmineo, si era impossessato della sua carta di credito, appena restituita dal distributore dopo l’acquisto.

Alle legittime rimostranze della vittima, che ne ha preteso l’immediata restituzione, l’aggressore lo avrebbe minacciato e spinto con forza, riuscendo poi a fuggire lungo Via Trento.

Grazie alla tempestività della segnalazione e alla precisa descrizione fornita dalla vittima, i Carabinieri si sono subito messi alla ricerca del presunto responsabile.

Non molto distante dal luogo della rapina, in una laterale di Via Trento, i militari hanno rintracciato un individuo che corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita.

Il sospettato, identificato in un 27enne straniero con precedenti penali e condanne per reati contro la persona e il patrimonio, è stato immediatamente sottoposto a un accurato controllo.

Durante la perquisizione l’uomo è andato in escandescenza e ha reagito violentemente, colpendo i militari nel tentativo di fuggire. Gli operanti avevano già percepito, toccando le tasche dei pantaloni del giovane, la presenza di un oggetto compatibile con una carta di credito.

Una volta bloccato, il 27enne è stato effettivamente trovato in possesso della carta di credito della vittima che aveva nascosto una delle tasche dei pantaloni. La carta è stata restituita al legittimo proprietario la stessa mattina nella caserma di Strada delle Fonderie al termine della formalizzazione della querela.

A conclusione degli accertamenti svolti e raccolti i necessari riscontri probatori, i Carabinieri hanno dichiarato il 27enne in stato di arresto. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare del divieto di dimora a Parma e nella provincia.

È doveroso sottolineare che l’odierno indagato è, allo stato attuale, solamente indiziato di delitto, seppur in modo grave. La sua posizione verrà attentamente vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solamente a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza che tutelano ogni cittadino fino a prova contraria.