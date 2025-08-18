Rubò due frigoriferi durante il Cibus: denunciato autotrasportatore 62enne

Un colpo insolito, consumato al termine di una delle più importanti fiere agroalimentari d’Europa. Un autotrasportatore di 62 anni è stato denunciato dai Carabinieri della stazione di San Pancrazio con l’accusa di furto aggravato: secondo le indagini, avrebbe sottratto due frigoriferi professionali da uno stand del Cibus, caricandoli su un camion e facendo perdere le proprie tracce.

L’inchiesta, complessa e lunga mesi, è nata dalla denuncia di un imprenditore del nord Italia che, al rientro dalla rassegna espositiva, si era accorto della sparizione degli elettrodomestici di grande valore commerciale.

Grazie alle immagini della videosorveglianza e a una serie di accertamenti incrociati, i militari sono riusciti a ricostruire i movimenti del presunto autore: l’uomo, con l’ausilio di un transpallet elettrico, avrebbe caricato i frigoriferi e li avrebbe poi trasportati fuori dal padiglione fino al parcheggio dei mezzi pesanti, sfuggendo così all’occhio delle telecamere.

I Carabinieri hanno quindi ottenuto fermo-immagine del volto del sospettato e, confrontandoli con testimonianze e altri riscontri, hanno identificato il 62enne, all’epoca incaricato di ritirare materiale per conto di un’altra azienda, in un’area diversa da quella dove è avvenuto il furto.

Raccolto un quadro probatorio ritenuto solido, per l’uomo è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Parma. Resta comunque indagato e la sua posizione sarà valutata dall’autorità giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.