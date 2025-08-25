Parma, rubò due orologi aggredendo la negoziante: 19enne denunciato per rapina

Garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione e il contrasto dei reati è l’obiettivo quotidiano dell’Arma dei Carabinieri. Nei giorni scorsi, grazie all’azione dei militari della Stazione di Parma Centro, è stato individuato e denunciato un 19enne straniero domiciliato in città, ritenuto responsabile di una rapina ai danni di un negozio dell’Oltretorrente. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato ogni sua mossa, permettendo l’identificazione e la denuncia.

Nei mesi scorsi, in un negozio di oggettistica in Via D’Azeglio, alcuni clienti hanno segnalato alla proprietaria un furto: un giovane aveva preso due orologi dall’espositore ed era uscito dall’ingresso del negozio. Dieci minuti dopo il giovane è rientrato, è stato riconosciuto dalla proprietaria e sorvegliato dal personale. Tentando di fuggire nuovamente, è stato sorpreso mentre nascondeva altri orologi nelle tasche. Durante il confronto, il giovane ha negato l’accusa e ha mostrato due orologi sostenendo di averli acquistati altrove. La proprietaria lo ha invitato a restituire la refurtiva in presenza delle forze dell’ordine, allertate da un collaboratore.

La situazione è degenerata: il giovane ha mostrato comportamenti violenti nei confronti della titolare, tentando di fuggire e di riappropriarsi della refurtiva, spingendola e strattonandola per un braccio. È riuscito a scappare, lasciando la merce all’interno del negozio. La proprietaria ha sporto denuncia presso la caserma di Parma Centro, consegnando anche i filmati.

I Carabinieri hanno avviato un’indagine accurata, analizzando i filmati e ricavando fotogrammi che mostrano chiaramente il volto del presunto autore. Grazie agli elementi raccolti, è stato possibile identificare il 19enne come soggetto ripreso dalle telecamere. Nonostante la giovane età, è già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di reati contro il patrimonio, la persona e il possesso di armi o oggetti atti ad offendere.

Al termine degli accertamenti, e con il quadro probatorio solido, il 19enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma come presunto Responsabile di rapina. Si ricorda che attualmente è un indagato e la sua posizione verrà definita dall’Autorità Giudiziaria solo al termine del procedimento, in conformità con la presunzione di innocenza.