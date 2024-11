Parma sarà la Capitale Europea dei Giovani 2027.

E’ questo il verdetto arrivato oggi da Bruxelles.

“Gioia ed emozioni indescrivibili” scrive il sindaco di Parma Michele Guerra.

Parma ha prevalso sulle altre candidature arrivate in finale: Chișinău in Moldavia, Fuenlabrada e Málaga in Spagna, Skopje in North Macedonia.