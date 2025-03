“Parma sarà sempre antifascista!”. Manifestazione in città. FOTO

“Oggi siamo scesi in Piazza per riaffermare i valori della democrazia, della libertà e della tolleranza contro chi vorrebbe riportare Parma e l’Italia ai tempi bui del ventennio. Una piazza partecipata, una folla numerosa per ribadire, in quest’ora buia per l’Italia e l’Europa, il nostro sostegno ai valori che fanno la società più giusta, solidale, aperta e libera. Parma è e resterà antifascista!”. Lo scrive il Pd di Parma commentando la manifestazione di oggi pomeriggio.

“Eccoci! Parma è antifascista” scrive l’ANPI.