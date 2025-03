Parma, scappa dai carabinieri poi li aggredisce: 28enne arrestato  

Inseguimento rocambolesco nel parco pubblico adiacente a Via Carlo Magno. Il 28enne, in regime di arresti domiciliari sarebbe dovuto restare a casa. Nel tentativo di sottrarsi al controllo avrebbe agito con violenza nei confronti dei militari operanti. Al termine dell’inseguimento è stato arrestato dai Carabinieri.

*******

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno arrestato un 28enne italiano che in esito alle verifiche ed accertamenti svolti, è ritenuto il presunto responsabile di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si è svolto nella giornata di domenica 16 marzo, quando una pattuglia ha eseguito una serie di controlli nelle aree verdi pubbliche della città, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere. Verso le 13:00, i militari hanno orientato l’attività preventiva presso il parco pubblico adiacente a Via Carlo Magno.

Dopo aver avuto accesso all’area verde, un uomo seduto su una panchina ha notato la pattuglia che si avvicinava e con indifferenza ha tentato di allontanarsi. I militari gli hanno chiesto di fermarsi e di esibire i documenti per essere identificato, ma l’uomo ha manifestato subito segni di nervosismo, affermando di non averli con sé.

Gli operanti hanno invitato l’uomo a riferire oralmente le proprie generalità, ma questi ha deciso di sottrarsi al controllo e di darsela a gambe levate. Inseguito a vista dai Carabinieri, l’uomo ha compiuto azioni azzardate e sconsiderate, attraversando più volte la strada e creando un rischio per la sua incolumità, quella dei militari e degli utenti della strada che si trovavano a passare di lì in quel momento.

Dopo non poche difficoltà e manovre congiunte sia a piedi che a bordo dell’automezzo di servizio, i Carabinieri sono riusciti a fermare l’uomo, che ormai bloccato e impossibilitato a sottrarsi al fermo, ha tentato di colpire gli operanti con spinte e calci.

L’uomo è stato accompagnato nella caserma di Strada delle Fonderie, dove è stato formalmente identificato in un 28enne italiano residente in provincia. Come accertato alla banca dati delle forze di polizia, il 28enne è risultato gravato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari in un comune di questa provincia.

Il 28enne, che aveva tentato di sottrarsi all’identificazione nella consapevolezza che non poteva stare fuori di casa, benché meno a Parma, è stato dichiarato in stato di arresto per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto.

È obbligo rilevare che l’odierno arrestato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma