Parma scende in piazza contro la violenza sulle donne: sabato il corteo “Siamo il grido di chi non ha voce”

In occasione della Giornata Internazionale del 25 novembre, studenti, istituzioni e associazioni attraverseranno le vie del centro per sensibilizzare la cittadinanza e dare voce alle vittime

di Tatiana Cogo

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, sabato 22 novembre il Comune di Parma – Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità e Tutela Animali, insieme alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori di Parma, ad Ausl Spazio Giovani, Ldv e alle associazioni Centro Studi Movimenti, Centro Antiviolenza, Maschi che si Immischiano, Casa delle Donne e Giolli Coop, organizza il corteo “Siamo il grido di chi non ha voce”.

Alle  10 è previsto il ritrovo in Piazzale Santa Croce; la partenza sarà alle 10:30. Il corteo attraverserà via D’Azeglio e via Mazzini, con arrivo in Piazza Garibaldi.

In Piazza sarà allestito il palco per gli interventi del sindaco Michele Guerra e dell’assessora con delega a Diritti e pari opportunità Caterina Bonetti, di studentesse e studenti, rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato.

Il corteo è aperto alla partecipazione di cittadine e cittadini.

