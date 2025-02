Parma, scontro fra due auto: conducenti entrambi positivi all’alcol test

Due sono le persone denunciate per guida in stato di ebrezza alcolica, altrettante le patenti ritirate con entrambi i veicoli rimossi e sottoposti a fermo amministrativo. Questo è il bilancio dell’attività di polizia effettuata a seguito di un’incidente stradale verificatosi a Corcagnano nella serata del 24 febbraio dove è intervenuta una pattuglia di Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 47enne italiano e un 44enne straniero, ritenuti i presunti responsabili di guida in stato di ebrezza alcolica.

L’episodio è avvenuto alle 21:00 circa del 24 febbraio, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta in Strada Langhirano, in località Corcagnano, per prestare ausilio ad un’altra forza di polizia impegnata in un sinistro stradale con feriti. Tuttavia, prima di raggiungere il luogo dell’incidente, i militari sono stati fermati da alcune persone che segnalavano un altro sinistro stradale con feriti.

Il sinistro, verificatosi per causo allo stato al vaglio dei carabinieri è risultato potenzialmente grave, poiché uno dei due veicoli coinvolti si è ribaltato, rimanendo capovolto sul tetto. I militari hanno immediatamente contattato il personale del 118, che è giunto sul luogo per trasportare il conducente del veicolo rovesciato in ospedale per le cure del caso.

I Carabinieri hanno prestato i primi soccorsi e identificato il conducente di uno dei due veicoli coinvolti,un 44enne straniero, che non presentava lesioni.

Il 44enne è stato sottoposto ad alcol test, che ha dato esito positivo. L’etilometro ha confermato un tasso alcolemico di 1,01 g/l, portando al ritiro immediato della patente di guida con contestuale decurtazione di 10 punti e al fermo amministrativo del veicolo.

Analogamente, la persona rimasta infortunata, un 47enne italiano, è stata identificata al Pronto Soccorso e sottoposta a un accertamento ematico che ha rivelato un tasso alcolemico di 1,34 g/l. Anche in questo caso, i Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente di guida con contestuale decurtazione di 10 punti e al fermo del veicolo.

Al termine degli accertamenti svolti, tenuto conto delle responsabilità oggettive emerse, il 47enne e il 44enne sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza alcolica a seguito di incidente stradale all’Autorità Giudiziaria.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma