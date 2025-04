“Parma show Dance” in piazza Ghiaia

“Parma show Dance” è uno spazio aperto che ospita le esibizioni delle scuole di danza della città e della provincia,invitate a partecipare proponendo le loro performance o le esibizioni dei loro allievi. Una piazza piena di energia,dove trovano spazio una una vasta gamma di stili, ognuno con le proprie caratteristiche uniche.

L’eleganza e la grazia della danza classica che si fondono in coreografie raffinate mostrando pirouettes e salti spettacolari,l’energia e il ritmo della Zumba, a vivacità dei balli di gruppo, il ballo liscio e la danza acrobatica.

Un particolare riguardo alla danza tradizionale, una forma d’espressione culturale che riflette le tradizioni, la storia e i valori di una comunità, attraverso ritmi,melodie e costumi che rafforzano i legami sociali e l’identità di gruppo, riflettendo le diversità delle culture di tutto il mondo.

L’evento sarà un’opportunità per celebrare la diversità della danza e per supportare le scuole locali, coinvolgendo tutte le fasce d’età. Un’occasione perfetta per ispirare il pubblico a mantenersi attivo e in forma,un modo innovativo e allegro per animare il centro storico con una proposta alla quale si potrà assistere come spettatori, ma anche lasciandosi coinvolgere attivamente.

La domenica in Piazza Ghiaia sarà anche l’occasione per visitare e conoscere anche altre aree tematiche che vanno a completare l’offerta della manifestazione. Farà da cornice all’evento un ricco mercatino dedicato alle produzioni handmade, ma anche accessori, capi d’abbigliamento, curiosità e prodotti tipici.

A pranzo e a cena le proposte dello Street Food : Hamburger,grigliate ma anche specialità di pesce da accompagnare con un’ottima birra artigianale.

L’evento sarà il luogo ideale per fare una passeggiata in famiglia, ma anche un momento di aggregazione sociale dove incontrarsi tra amici, trascorrendo tempo di qualità insieme, in relax ed armonia.

Ecco il programma:

ORE 12 Hai sempre sognato di ballare il liscio o il ballo da sala? I Maestri Emanuele Frati e Barbara Ragionieri Holly Dance Parma vi aspettano per scoprire la magia dei passi e provare il corso. Non perdere l’occasione di migliorare equilibrio, tonificare il corpo e rilassare la mente attraverso il ballo!

ORE 15,30 il brand Loredana Consoli di Parma presenterà una SFILATA DI MODA esclusiva che promette di incantare tutti gli amanti dello stile e dell’eleganza. L’evento sarà presentato da Angela Cannata dell’azienda Mirò Fashion e da Leo Lionel che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle creazioni uniche firmate Loredana Consoli. Un’iniziativa dedicata alla moda e all’eleganza in una delle piazze storiche più affascinanti di Parma.

ORE 16,30 si trasformerà in un palcoscenico all’aperto dove la danza classica sarà protagonista. Le note di celebri compositori come Čajkovskij, con l’incantevole “Schiaccianoci”, accompagneranno i movimenti eleganti e armoniosi dei ballerini. Un’esperienza unica e indimenticabile che porterà il pubblico a scoprire la magia della danza classica grazie all’impegno e alla passione della Scuola La Rosa.

ORE 17,30 il gruppo di danza dello Sri Lanka KE-dance presenterà danze tradizionali dagli sfavillanti colori e ritmi suggestivi.

ORE 18 I Balli di Gruppo adattati alle canzoni di San Remo della scuola Parmadanza Di Vincenzo Caruso. La Maestra Barbara Cavagna presenterà due nuove Coreografie: un Cha Cha sulle note di “Rossetto e Caffè” ed una Tarantella dedicata alla canzone di Tutta l’Italia. A seguire una simpatica Rueda Tarantella. Tutti in pista a provare a ballare!!

ORE 18,30 è ora dell’energia della zumba con l’istruttrice Mary Zin Montana dell’Associazione sportiva dilettantistica Splendere Adesso. Manteniamoci in forma divertendoci, lasciandoci trasportare dal ritmo della musica!

ORE 19,30 L’esibizione c he conclude la kermesse asarà un vero spettacolo di grazia, forza ed eleganza. La scuola Onyx Parma Pole Dance cerchio e tessuto , specializzata in pole dance ,cerchio aereo e tessuto acrobatico ,porterà sul palco un mix avvincente di discipline creando un’esperienza visiva unica. Questo evento finale promette di lasciare tutti con il fiato sospeso e di celebrare degnamente l’energia e la diversità della danza. Un modo straordinario per chiudere una giornata dedicata alla bellezza del movimento!