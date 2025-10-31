Parma, si ribella all’arresto e aggredisce gli agenti: 19enne finisce in carcere

La Polizia di Stato di Parma ha arrestato un 19enne tunisino, gravemente indiziato del reato di resistenza a pubblico ufficiale, al termine di un intervento scaturito nel corso di un’operazione di contrasto allo spaccio di droga.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno notato il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine, sostare in atteggiamento sospetto nei pressi di un bar in viale Toschi, apparentemente intento a controllare una zona di spaccio. Dopo averlo osservato mentre cercava di avvicinare alcuni passanti, i poliziotti sono intervenuti per sottoporlo a controllo e perquisizione.

Addosso al 19enne, nascosto negli indumenti intimi, gli agenti hanno trovato un borsello contenente due frammenti di hashish per un peso complessivo di 24,2 grammi, una lama di 5 centimetri e 830 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, somma di cui il giovane non ha saputo giustificare la provenienza.

Durante la successiva perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno rinvenuto altri elementi ritenuti collegati all’attività di spaccio, anch’essi sequestrati.

Per questi motivi, il 19enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in violazione dell’art. 73, comma 5, e 80, comma 1, lettera d, del DPR 309/90.

La situazione è però degenerata nel momento in cui il giovane è stato informato del sequestro del denaro: il 19enne ha improvvisamente reagito con violenza, aggredendo gli agenti e urlando frasi minacciose. Nonostante i ripetuti inviti alla calma, ha rotto i propri occhiali, utilizzandone un’asta come arma da punta, e ha poi estratto un laccio con il quale ha tentato di afferrare per il collo uno dei poliziotti.

Bloccato dopo una breve colluttazione, il giovane — già pluripregiudicato e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nell’ambito di un’indagine recente su un gruppo criminale dedito ai reati contro il patrimonio — è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Su di lui pendeva anche un avviso orale del Questore.

Dopo la notte trascorsa nelle camere di sicurezza della Questura, nella mattinata odierna il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 19enne la custodia cautelare in carcere.