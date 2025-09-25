Parma si tinge di solidarietà: domenica in piazza Garibaldi gli stand Aisla

Domenica 28 settembre, dalle 9 alle 19, piazza Garibaldi diventerà cuore pulsante della solidarietà con l’iniziativa Un contributo versato con gusto, promossa da Aisla – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Una giornata dedicata a sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere fondi a sostegno delle persone con Sla e delle loro famiglie, grazie alla distribuzione solidale di bottiglie di Barbera.

L’appuntamento rientra nella XVIII Giornata Nazionale Sla, celebrata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e riconosciuta ufficialmente dallo Stato Italiano. La ricorrenza trae origine dal coraggio delle persone con questa patologia che, il 18 settembre 2006, si radunarono davanti al Ministero della Salute a Roma per chiedere attenzione, rispetto e una presa in carico equa su tutto il territorio nazionale.

L’iniziativa gode del patrocinio di Anci, Regione Piemonte e Comune di Parma. Presentata questa mattina in conferenza stampa in Municipio, l’iniziativa ha visto la partecipazione dell’Assessore alle Politiche Sociali Ettore Brianti e di Lina Fochi, presidente di Aisla Parma.

“Il Comune di Parma è al fianco di Aisla per sostenere progetti che migliorano la vita delle persone con Sla e delle loro famiglie – ha dichiarato l’assessore Brianti –. Eventi come questo non solo raccolgono fondi, ma rafforzano il legame tra cittadine, cittadini, istituzioni e associazioni, ricordandoci l’importanza della vicinanza a chi affronta grandi sfide quotidiane.”

“Dopo la nostra presenza nelle piazze di otto comuni della provincia, domenica 28 saremo in piazza Garibaldi – ha spiegato Lina Fochi –. La raccolta fondi sosterrà i ‘Progetti Sollievo’, con particolare attenzione alle famiglie con bambini e adolescenti che vivono con un genitore malato.”

In segno di vicinanza, il Comune di Parma ha già aderito alla campagna nazionale Coloriamo l’Italia di verde, illuminando il Palazzo Municipale lo scorso 20 settembre.

Per informazioni e donazioni: www.negoziosolidaleaisla.it | www.aisla.it