Parma, sicurezza stradale: affidati i lavori per cinque nuove Zone 30

Sono stati affidati i lavori per la realizzazione di nuove Zone 30 in cinque zone della città. Gli interventi, parte integrante del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), hanno un valore complessivo di oltre 100 mila euro e interesseranno i quartieri San Leonardo, Montanara, Molinetto e Cittadella.

In particolare, le due nuove Zone 30 nel Quartiere San Leonardo sono comprese una fra le vie Cagliari, Trento, Villa Sant’Angelo ed Europa, l’altra fra le vie Venezia, Trieste, Palermo e Trento; quella in Cittadella fra le vie Montebello, Traversetolo, Gonella e Jaca Sant’Eurosia; quella al Molinetto fra le vie Volturno, La Spezia e Calatafimi; quella al Montanara fra le vie Montanara, Langhirano e Tangenziale Sud.

I fondi destinati all’intervento sono stanziati nel Bilancio 2025, all’interno del capitolo “Interventi di mobilità sostenibile, piste ciclabili, traffic calming, bike sharing, car sharing, zone 30 (Obiettivo PUMS)”.





“Con questo progetto proseguiamo concretamente il percorso verso una città più sicura e attenta alla qualità della vita nei quartieri. Le Zone 30 hanno dimostrato di essere uno strumento particolarmente efficace per la riduzione degli incidenti e per una maggiore sicurezza stradale” commenta Gianluca Borghi Assessore alla Sostenibilità Ambientale ed Energetica, Agricoltura e Mobilità. “Si tratta di un investimento concreto per la vivibilità dell’ambiente urbano, che porterà con sé ulteriori interventi come segnaletica, illuminazione e dissuasori di velocità. Questo progetto si inserisce in un percorso più ampio che stiamo portando avanti come amministrazione, volto a ridisegnare lo spazio pubblico a misura di persona.”

Le Zone 30, aree urbane dove il limite di velocità è fissato a 30 km/h, mirano a migliorare la sicurezza stradale, ridurre l’inquinamento acustico, incentivare gli spostamenti a piedi e in bicicletta e a rendere i quartieri più vivibili. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo nel processo di riqualificazione urbana, inserito nel più ampio disegno di mobilità sostenibile tracciato dal PUMS e confermato dagli strumenti urbanistici vigenti.

I lavori, che saranno avviati nei prossimi mesi, includeranno la segnaletica orizzontale e verticale necessaria, oltre a eventuali opere accessorie di moderazione del traffico.

L’affidamento dei lavori è stato assegnato alla ditta Govoni Segnaletica s.r.l., con sede a Motteggiana (MN). L’aggiudicazione è avvenuta in seguito a una procedura di confronto tra cinque operatori economici, nell’ambito del Sistema Telematico della Regione Emilia-Romagna (SATER), secondo quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).