Parma Social Dinner stellata a sostegno di Croce Rossa per l’acquisto e installazione di defibrillatori nelle scuole

Al Castello di Felino, una serata che brilla di stelle in cucina e sostiene un obiettivo importante: la quarta edizione della Parma Social Dinner è al fianco della Croce Rossa per l’acquisto e installazione di defibrillatori nelle scuole di Parma e provincia. Chef ospiti, gli stellati Luca Marchini, Andrea Incerti Vezzani e Jacopo Malpeli. Artefice del dolce sarà il pluripremiato maestro del gelato Stefano Guizzetti (Ciacco). Aperitivo a cura del Parma Quality Restaurants.

Torna anche quest’anno la Parma Social Dinner. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, si propone come un’occasione unica e speciale. L’evento, in programma lunedì 12 maggio presso il suggestivo Castello di Felino, a pochi chilometri da Parma, non sarà una semplice cena ma un’opportunità per vivere momenti di convivialità all’insegna del gusto, con una finalità ancora più importante. L’obiettivo è quello di andare oltre la singola serata, contribuendo attivamente alla realizzazione di un progetto benefico nel campo della salute e della sicurezza all’interno delle scuole.

Le organizzatrici, Alessandra Pellegrino di T’intorto Cake Studio e Simona Baldini – Eventi a pois, forti del successo delle precedenti edizioni, hanno deciso di alzare l’asticella e mirare a traguardi ancora più ambiziosi.

OBIETTIVO DEL PROGETTO

La Parma Social Dinner si ripropone come un momento di unione e convivialità, dove il cibo diventa veicolo di connessioni autentiche e solidarietà. L’evento, patrocinato dal Comune di Parma, mira a trasformarsi in un’azione concreta di supporto alla Croce Rossa di Parma per l’acquisto e l’installazione di defibrillatori nelle scuole primarie e secondarie del territorio di Parma e provincia, contribuendo anche alla formazione del personale scolastico per un corretto utilizzo dei dispositivi DAE.

Un obiettivo importante per la cui realizzazione è necessario raccogliere la cifra di € 40.000.

LA SERATA

La Parma Social Dinner sarà una serata stellata grazie alla presenza di quattro chef d’eccezione, ognuno dei quali si occuperà della preparazione di una portata, dall’antipasto al dolce: Luca Marchini, Ristorante L’Erba del Re* – Modena, Andrea Incerti Vezzani, Cà Matilde* – Quattro Castella (RE); Jacopo Malpeli, Osteria del Viandante* – Rubiera (RE); artefice del dolce, il pluripremiato maestro del gelato, Stefano Guizzetti – titolare di Ciacco. Il benvenuto porterà la firma del Resident chef del Castello di Felino, Nello De Riggi, che per l’occasione aprirà le porte della sua cucina.

Il tutto sarà preceduto da un aperitivo di benvenuto, a cura del Consorzio Parma Quality Restaurants.

A presentare la serata, una madrina d’eccezione, la giornalista Francesca Strozzi.

Il costo della cena è di € 150 a persona e l’intero ricavato verrà devoluto alla Croce Rosa di Parma per l’acquisto e installazione dei defibrillatori nelle scuole di Parma e provincia.

I biglietti sono acquistabili scrivendo a info@parmasocialdinner.it.

Maggiori dettagli su www.parmasocialdinner.it