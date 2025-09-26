Parma, sorpresi mentre rubano in un chiosco: 35enne e 45enne arrestati

Tempestivo intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, che nei giorni scorsi hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, un 35enne e un 45enne di origine nordafricana, ritenuti presunti responsabili di un furto aggravato ai danni di un’attività commerciale in città.

I fatti risalgono alla sera del 25 settembre, intorno alle ore 22:00, quando una pattuglia è stata inviata d’urgenza presso un chiosco in stradello Sanseverino, su segnalazione del titolare. Quest’ultimo, allertato da un conoscente, aveva notato la presenza sospetta di due individui all’interno del locale grazie alle telecamere di videosorveglianza connesse da remoto, e aveva immediatamente contattato il 112.

Giunti sul posto, i militari hanno subito individuato i due uomini attraverso le vetrate del locale. Dopo aver intimato loro di arrendersi, uno dei due si è consegnato spontaneamente uscendo dalla porta principale, mentre l’altro ha tentato di darsi alla fuga attraverso il retro.

L’arrivo di una seconda pattuglia ha consentito di garantire la sicurezza dell’intervento. Mentre una parte dei militari metteva in sicurezza il primo soggetto, altri si sono introdotti nei locali per bloccare eventuali vie di fuga. Il secondo uomo è stato infine rintracciato e fermato mentre si nascondeva dietro una porta del magazzino.

I due soggetti, entrambi privi di fissa dimora e con precedenti segnalazioni di polizia per reati analoghi, sono stati identificati e arrestati. Durante il sopralluogo, effettuato alla presenza del proprietario nel frattempo sopraggiunto, i militari hanno constatato l’effrazione di una finestra sul retro del chiosco e rinvenuto diverse bottiglie di alcolici, per un valore di circa 300 euro, accantonate dietro il bancone accanto a una busta verosimilmente destinata al trasporto della refurtiva.

La visione dei filmati di videosorveglianza ha confermato le dinamiche del furto. In particolare, uno dei due soggetti è stato ripreso mentre indossava una felpa prelevata dal guardaroba dell’attività, abbassando il cappuccio per cercare di celare il volto.

Al termine delle attività di rito e dopo aver ricevuto la denuncia formale del titolare, i due sono stati dichiarati in stato di arresto. L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice, che ha disposto nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere. I due sono stati quindi tradotti presso la casa circondariale di Parma.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per verificare eventuali responsabilità dei due arrestati in relazione ad altri episodi simili avvenuti a Parma e provincia.