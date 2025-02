Parma, sorpreso con 22 dosi di marijuana: denunciato 39enne

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno eseguito il controllo di un negozio etnico dove stavano bivaccando numerose persone. Un 39enne africano, dai cui abiti si percepiva un forte odore di cannabinoidi, è stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana suddivisa in 22 dosi ed è stato denunciato.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, hanno denunciato un 39enne straniero, che sulla scorta degli accertamenti e verifiche svolte è ritenuto il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

Secondo quanto ricostruito, nella serata del 18 febbraio, una pattuglia dei Carabinieri, transitando in Piazzale Bertozzi, ha notato numerose persone stazionare nei pressi di un negozio di generi alimentari. Durante il controllo, i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione dei presenti, concentrandosi in particolare su un 39enne africano dai cui vestiti si propagava un forte odore di marijuana. I Carabinieri hanno chiesto al 39enne di consegnare eventuali sostanze illecite senza ottenere riscontri. Avendo fondato motivo di ritenere che addosso al 39enne potessero trovarsi sostanze stupefacenti, gli operanti lo hanno perquisito, rinvenendo nei calzini 20 grammi di marijuana suddivisi in 22 involucri, oltre a tre telefoni cellulari e la somma di 165,00 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti verosimilmente provento di attività delittuosa.

La sostanza rinvenuta, data la natura del confezionamento, è risultata potenzialmente idonea ad essere prontamente ceduta a terzi. A seguito dell’esame narcotest, è stata confermata come marijuana e quindi sequestrata insieme al denaro.

A conclusione dell’attività, raccolte tutte le evidenze probatorie, il 39enne domiciliato a Parma, risultato privo di una occupazione lavorativa è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma