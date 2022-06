Parma Sovrana: “Vignali ha patteggiato, siamo sbalorditi dalle sue minacce di querele”

Siamo sbalorditi riguardo le minacce di querele annunciate da Pietro Vignali sulle sue vicende giudiziarie terminate con un patteggiamento.

Un’ennesima ferita alla democrazia da parte di un esponente politico che pensa di essere insostituibile.

Parma esiste da secoli e continuerà ad esistere perché le persone sono in transito nella storia, mentre la gloria di una città è immortale.

Durante una trasmissione televisiva Vignali ha affermato di essersi interessato per la prima volta alla politica ai tempi del liceo, studiando l’animale politico di Aristotele.

Come ha spesso ricordato il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano la dialettica politica può anche essere dura senza sfociare in antagonismi personali.

Giulio Andreotti non ha mai querelato nessuno perché la politica prevede fango e merda come sottolineato dall’ex ministro Formica.

La politica non è per tutti in quanto occorre avere autocontrollo e lucidità sugli obiettivi.

Le critiche devono essere sempre accettate e preventivate.

Vignali impari a fare il sindaco da Pizzarotti che ha compiuto il suo legittimo percorso, ma non ha mai pensato di formulare editti bulgari nei confronti di qualcuno.

Parma Sovrana