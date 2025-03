Parma, straniero con precedenti per spaccio accompagnato a Bari per l’espulsione

La Polizia di Stato di Parma, nella giornata del 10 marzo, ha proceduto all’accompagnamento presso il CPR di Bari Palese di un soggetto straniero, irregolare, in attesa dell’espulsione dello stesso verso lo Stato di origine.

Continuano incessanti i servizi di controllo straordinario del territorio per combattere la microcriminalità e l’immigrazione clandestina nel capoluogo.

In particolare, venerdì 07.03.2025, il personale di questa Questura, con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, identificava un cittadino straniero di nazionalità nigeriana risultato irregolare sul territorio nazionale.

L’attività di controllo e valutazione circa la posizione dello straniero sul territorio nazionale svolta dal personale dell’Ufficio Immigrazione, permetteva di appurare che il trentenne nigeriano, con numerosi precedenti penali e relative condanne per reati in materia di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale commessi in un arco temporale che va dal 2019 al 2022, era già destinatario di un’espulsione con ordine del Questore di Parma ad abbandonare il territorio italiano del 2021.

L’uomo risultava, inoltre, destinatario della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia nel 2023, in seguito all’accertamento della sua pericolosità sociale.

L’uomo, in esecuzione del provvedimento di trattenimento del Questore, nella giornata del 10 marzo, è stato accompagnato al CPR – Centro Rimpatri di Bari Palese per il suo definitivo rimpatrio nel Paese d’origine.

Questura di Parma