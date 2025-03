Parma, straniero violento arrestato e accompagnato al Cpr per l’espulsione

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, ha proceduto all’accompagnamento presso il Cpr di Potenza di un giovane cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, resosi autore di diversi episodi violenti nel corso degli ultimi mesi nella città di Parma.

In particolare, il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per recenti episodi di violenza, è stato, da ultimo, riconosciuto come uno dei soggetti segnalati per una rissa avvenuta il mese scorso in centro, nonché di un tafferuglio avvenuto all’interno di un supermercato cittadino pochi giorni fa.

Le verifiche svolte dagli operatori di polizia sull’uomo, una volta rintracciato e una volta analizzata la sua posizione sul territorio nazionale, consentivano di accertare che si trattasse di un soggetto con diversi precedenti penali per reati contro la pubblica amministrazione, per porto di oggetti atti ad offendere, in materia di immigrazione con un divieto di ritorno nel Comune di San Secondo Parmense per quattro anni, emesso dalla Questura di Parma.

A seguito delle formalità di rito, il soggetto veniva accompagnato con decreto di trattenimento del Questore presso il CPR di Potenza in attesa del suo definitivo rimpatrio nel Paese d’origine.

Questura di Parma