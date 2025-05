Parma Street Food Festival 2025: il Parco Ducale si trasforma nel palcoscenico del gusto

Il cuore del Parco Ducale torna ad animarsi con uno degli appuntamenti più attesi della stagione: dal 30 maggio al 2 giugno, dalle 11.00 del mattino fino alla mezzanotte, riparte il Parma Street Food Festival. Un mix irresistibile di sapori, musica, spettacoli e cultura, in un’atmosfera di festa che solo Parma sa offrire.

L’edizione 2025, organizzata da Confesercenti Parma, con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di Parma e il supporto di Up!Comunicazione, è stata presentata oggi alla stampa nel suggestivo scenario del Parco Ducale. Presenti Chiara Vernizzi, Assessora alla Rigenerazione Urbana con delega alle Attività Economiche e al Commercio; Francesca Chittolini, Presidente Confesercenti Parma; Antonio Vinci, Direttore Confesercenti Parma e Mirko Leraghi per Up Comunicazione.

STREET FOOD, MUSICA (E NON SOLO)

Al Festival saranno presenti una selezione di oltre trenta food truck scelti tra le migliori proposte nazionali e internazionali per scoprire e gustare il meglio del cibo di strada di qualità: dalla tradizione parmigiana alle più sfiziose specialità estere. Anche quest’anno il bar centrale del Festival, posizionato all’ingresso, vicino al palco musicale centrale, proporrà un’attenta scelta di cocktail curati dai ragazzi del DownUnder Parma. Ma per questa eccezionale edizione i palchi e i punti ristoro saranno addirittura tre, con diverse proposte musicali: un secondo palcoscenico sarà posizionato vicino allo stand del Birrificio Farnese, dove gustare un’ampissima selezione di birre artigianali, e un terzo davanti al Da MAT Chiosco, lungo la via principale del Parco, dedicato a chi desidera rilassarsi con musica lounge e jazz.

In occasione dello Street Food Festival 2025 il cibo non sarà solo da gustare, ma con Gustincanto ogni giorno si terranno showcooking e performance legate alla cucina. Inoltre, torna l’amatissima area Vanitas’ Market – Handmade in Italy: decine di espositori con il meglio dell’artigianato artistico e creativo. Ogni sera, al calar del sole, spazio alla musica live e ai DJ Set, con chiusura in bellezza nella serata del 2 giugno, con l’energia dell’Orchestra Pistapoci. E parlando di incontri serali, non potevamo tralasciare l’appuntamento con il grande calcio: sabato 31 sarà installato un maxischermo per assistere insieme alla Finale di Champions League. Inoltre, dal palco principale, tutti i giorni sarà possibile ascoltare la musica e gli interventi in diretta degli amici di Radio Bruno.

ESPERIENZE PER TUTTI, GRANDI E PICCINI

Quattro giorni dedicati a tutta la famiglia, che soddisferanno le esigenze e la voglia di stare in compagnia di adulti e bambini. Libri con le ruote, la biblioteca itinerante a impatto zero, porterà una valigia di storie per bambini fino ai 10 anni, grazie alla collaborazione con le Biblioteche del Comune di Parma. Inoltre, tra le novità di quest’anno, saranno organizzate due speciali passeggiate guidate per bambini alla scoperta della storia del “Giardino”, a cura di Alice Abbati, guida turistica certificata. Le guide si svolgeranno sabato 31 maggio, sono gratuite con prenotazione obbligatoria a info@parmakids.it.

Officina Clandestina animerà una grande area del Parco con ingresso gratuito e giochi in legno di una volta, dove fantasia e creatività saranno protagoniste. Tanti anche gli spettacoli e gli artisti di strada coinvolti nelle giornate, tra questi Rolando Rondinelli, busker argentino, eclettico e travolgente, Rulas Quetzal, busker dal Messico, Andy Spigola, con il suo show tra teatro gestuale e clownerie e il Circo Eguap, circo contemporaneo e giocoleria. Dopo il successo riscontrato durante la Festa di San Giuseppe, questa edizione arricchirà il suo programma con la proposta di una serie di tour gratuiti dell’Oltretorrente, curati da guide turistiche abilitate, iscritte all’elenco nazionale. Tra venerdì e lunedì, il programma prevede 7 tour guidati – “Dal Medioevo al Novecento”, “Miseria e Nobiltà”, “Bombe sull’Oltretorrente”, “Parma vista dalla Parma” “Donne d’Oltretorrente” e “Templari”. Inoltre, il giornalista e scrittore Francesco Dradi, organizzerà due passeggiate storico-culturali nel pomeriggio di sabato, “Il filo invisibile tra Picelli, Padre Lino e Toscanini” e lunedì mattina, “Rivolte popolari in Parma Vecchia”. È possibile trovare tutte le informazioni e iscriversi ai tuor sul sito www.oltretaste.it.

Parma Street Food Festival 2025 è reso possibile grazie al supporto e al sostegno di Stella Artois, IKEA Parma, Autotorino, Gas Sales Energia, MineralBirra e di tutti i partner che credono in una città viva, accogliente e piena di gusto.

Trovate tutti gli appuntamenti e il programma completo del Festival su www.confesercentiparma.it, sul sito ufficiale www.parmastreetfood.it, su e sui profili FB e IG: www.facebook.com/parmastreetfood www.instagram.com/parmastreetfood