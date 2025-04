Parma: su un’auto rubata con una scacciacani e arnesi da scasso: 43enne denunciato

Grazie ai quotidiani servizi preventivi svolti dai Carabinieri, un’auto rubata è stata recuperata e sarà restituita all’anziano proprietario che ne ha denunciato il furto alcuni giorni fa. Il presunto responsabile di ricettazione e porto di armi o oggetti atti ad offendere è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

*******

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 43enne italiano che, all’esito degli accertamenti e delle verifiche svolte, è ritenuto il presunto responsabile di ricettazione e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 04:00 del mattino del 22 aprile, durante lo svolgimento del servizio di perlustrazione in città con finalità preventive, una pattuglia della Sezione Radiomobile è passata in Via Palermo e ha notato un’auto parcheggiata con una persona a bordo.

L’auto, al passaggio dei militari, ha spento le luci e il conducente è uscito velocemente dall’abitacolo, nel tentativo di eludere l’identificazione, sdraiandosi a terra e nascondendosi dietro un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze.

I Carabinieri non hanno perso tempo, sono scesi dall’auto di servizio fermando immediatamente l’uomo che è stato identificato in un 43enne italiano, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio.

Durante il controllo, l’uomo ha tentato di disfarsi della chiave di un’auto facendola cadere a terra e salendoci sopra con le scarpe, ma gli operanti, accorgendosi della goffa manovra, l’hanno subito recuperata, accertando essere quella dell’auto in cui era stato visto all’inizio del controllo.

Ulteriori accertamenti, eseguiti interrogando le banche dati, hanno permesso ai militari di accertare che l’auto in questione risultava “oggetto di furto”. L’auto era stata rubata il 18 aprile scorso, ad un anziano di Parma che ne aveva subito denunciato il furto.

Nel corso della perquisizione, all’interno dell’auto, sotto il sedile dove era seduto inizialmente il 43enne, i militari hanno rinvenuto una borsa contenente una “pistola scacciacani” in metallo priva del tappo rosso e un kit per lo scasso, in particolare: 3 pinze, 4 forbici, 1 martello, 1 tronchesina, 3 chiavi a pappagallo, 1 set di chiavi esagonali, 1 cacciavite e una chiave inglese.

A questo punto, il 43enne è stato accompagnato nella caserma di Strada delle Fonderie, dove sia la pistola scacciacani che gli strumenti da scasso sono stati sequestrati.

L’auto è stata affidata a una ditta di recupero e nei prossimi giorni verrà restituita al legittimo proprietario al termine delle previste attività burocratiche.

Sulla base delle prove raccolte, al termine degli accertamenti compiuti, il 43enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che l’indagato è al momento solo indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma