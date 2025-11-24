Parma, tenta di rubare dei vestiti indossandoli sotto ai suoi: denunciato un 20enne

Ha tentato di uscire dal negozio con vari capi di abbigliamento del valore di oltre 150 euro senza pagarli. Scoperto dall’addetto alla vigilanza, è stato fermato e successivamente denunciato dai Carabinieri, intervenuti con tempestività.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno infatti deferito alla Procura della Repubblica un 20enne straniero, ritenuto – al termine delle necessarie verifiche – il presunto responsabile del tentato furto ai danni di un negozio del centro città.

L’episodio risale alla mattinata di alcuni giorni fa, quando l’addetto alla sicurezza ha notato un giovane entrare nel negozio e muoversi tra le corsie con atteggiamento circospetto, guardandosi attorno di frequente. Insospettito, il vigilante ha iniziato a osservarlo a distanza e ha visto il ragazzo prelevare alcuni capi d’abbigliamento dagli espositori, dirigendosi poi verso un camerino.

Dopo qualche minuto, il giovane è uscito dal camerino con passo svelto e senza nulla in mano, avviandosi direttamente verso l’uscita. L’addetto alla sicurezza ha subito controllato il camerino, trovandolo vuoto, e ha quindi seguito il giovane fino alla porta, fermandolo per i necessari chiarimenti mentre venivano allertati i Carabinieri tramite il numero di emergenza 112.

La pattuglia della Sezione Radiomobile, giunta rapidamente sul posto, ha proceduto al controllo del giovane, trovandolo in possesso di un pantalone e due maglie, per un valore complessivo di circa 150 euro. I capi erano stati indossati e accuratamente nascosti sotto i vestiti. Il giovane, privo di una stabile dimora in città, è stato accompagnato presso la caserma di strada delle Fonderie per gli accertamenti di rito.

Il proprietario del negozio, informato dell’accaduto, ha sporto denuncia e ha riconosciuto gli articoli recuperati come merce del proprio esercizio commerciale, che gli sono stati restituiti.

Sulla base delle testimonianze raccolte e degli accertamenti effettuati, i Carabinieri hanno denunciato il 20enne all’Autorità Giudiziaria.