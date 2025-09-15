Parma, tenta la fuga durante un controllo antidroga: arrestato 24enne

Un 24enne italiano è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma nel pomeriggio dell’11 settembre, dopo aver reagito con violenza durante un controllo antidroga nei pressi del Parco Ducale.

I militari, impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato tre uomini in atteggiamento sospetto vicino all’uscita di strada dei Farnese. Tra loro, il giovane arrestato si sarebbe avvicinato a un gruppo di persone, scambiando parole e una stretta di mano “particolarmente sospetta” con uno di loro.

Gli operatori, forti dell’esperienza maturata nelle recenti attività antidroga nella zona, hanno atteso che la situazione si completasse prima di intervenire. Quando il giovane è stato seguito e fermato in borgo Tanzi, ha reagito con calci e pugni per cercare di sottrarsi al controllo. Solo grazie all’intervento dei Carabinieri sopraggiunti in supporto, il 24enne è stato definitivamente bloccato e portato in caserma, dove gli è stato notificato l’arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il giudice ha convalidato l’arresto e il giovane dovrà ora rispondere davanti al tribunale delle accuse a suo carico.