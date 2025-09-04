Parma, torna Oltrebus: da domani di nuovo attivi i collegamenti serali e notturni

Buone notizie per chi ama vivere la città la sera: da venerdì 5 settembre riprende il servizio Oltrebus, sospeso per la pausa estiva di agosto. Il collegamento serale e notturno tra il parcheggio scambiatore di viale Villetta e il quartiere Oltretorrente torna operativo per garantire spostamenti più sicuri, rapidi e gratuiti.

L’Oltrebus sarà attivo ogni venerdì e sabato, dalle 19:30 fino alle 00:30, con una frequenza di una corsa ogni 15 minuti. Il servizio collegherà le aree di piazzale Picelli e strada Bixio, cuore della movida parmigiana, con il parcheggio scambiatore di viale Villetta.

Il servizio sarà in forma sperimentale e completamente gratuito: non sarà necessario acquistare alcun biglietto per accedere alle corse.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il servizio informazioni Tep al numero 840 222 222, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.