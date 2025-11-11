Parma, tre giovani indagati per rapina in un centro benessere: uno in carcere, due ai domiciliari

La Polizia di Stato di Parma ha dato esecuzione, nella mattinata di giovedì scorso, a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma lo scorso 3 novembre.

Il provvedimento riguarda tre giovani — due donne e un uomo — ritenuti gravemente indiziati di una rapina aggravata commessa nel capoluogo parmense il 4 aprile 2025.

In base alla decisione del Gip, il giovane è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, mentre per le due ragazze sono stati disposti gli arresti domiciliari.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Parma, è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile parmense, con la collaborazione della Squadra Mobile di Reggio Emilia. Le indagini hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio: secondo quanto emerso, mentre le due giovani restavano a bordo di un’auto con il compito di fare da “palo”, il ragazzo si sarebbe introdotto in un centro benessere, dove, dopo aver afferrato per il collo una dipendente e averle puntato contro un coltello, si sarebbe fatto consegnare circa 500 euro in contanti, per poi fuggire.

Le due ragazze sono state rintracciate presso le rispettive abitazioni e condotte in Questura a Reggio Emilia per le formalità di rito, al termine delle quali sono state poste ai domiciliari.

Il giovane, individuato in un’abitazione a Parma, è stato accompagnato in Questura per gli adempimenti di legge e successivamente trasferito alla Casa Circondariale di Parma, a disposizione dell’autorità giudiziaria.