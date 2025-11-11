Quotidiano online di Parma

Parma, tre giovani indagati per rapina in un centro benessere: uno in carcere, due ai domiciliari

di AndreaMarsiletti2

La Polizia di Stato di Parma ha dato esecuzione, nella mattinata di giovedì scorso, a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma lo scorso 3 novembre.
Il provvedimento riguarda tre giovani — due donne e un uomo — ritenuti gravemente indiziati di una rapina aggravata commessa nel capoluogo parmense il 4 aprile 2025.

In base alla decisione del Gip, il giovane è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, mentre per le due ragazze sono stati disposti gli arresti domiciliari.

† Il giorno senza sera [dal Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Parma, è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile parmense, con la collaborazione della Squadra Mobile di Reggio Emilia. Le indagini hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio: secondo quanto emerso, mentre le due giovani restavano a bordo di un’auto con il compito di fare da “palo”, il ragazzo si sarebbe introdotto in un centro benessere, dove, dopo aver afferrato per il collo una dipendente e averle puntato contro un coltello, si sarebbe fatto consegnare circa 500 euro in contanti, per poi fuggire.

Le due ragazze sono state rintracciate presso le rispettive abitazioni e condotte in Questura a Reggio Emilia per le formalità di rito, al termine delle quali sono state poste ai domiciliari.
Il giovane, individuato in un’abitazione a Parma, è stato accompagnato in Questura per gli adempimenti di legge e successivamente trasferito alla Casa Circondariale di Parma, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Leggi anche:

Parma, fermati con dosi di hashish nascoste nelle sigarette: denunciati

Parma Comics & Games: debutta la prima edizione con il manifesto firmato da Leo Ortolani

Violenza e abusi sessuali su minore: arrestato un 55enne

Sequestro di hashish e di un coltello all’interno del Parco Ferrari: due denunciati

Lettera aperta del Rettore dell’Università sui valori fondanti della comunità universitaria

Aggredisce gli agenti durante un controllo: 47enne arrestato, nel bagagliaio attrezzi da scasso

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies