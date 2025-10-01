Parma: tre uomini arrestati per furto in un ristorante, rubate 17 bottiglie di superalcolici

Tre uomini sono stati arrestati dai Carabinieri di Parma con l’accusa di furto aggravato ai danni di un ristorante cittadino.

I tre, di origine nordafricana e con precedenti penali, sono stati sorpresi mentre consumavano le bevande appena rubate, prelevate da frigorifero ed espositori del locale.

L’episodio è avvenuto alle 2.30 del 29 settembre in viale Mentana. La segnalazione è giunta da una dipendente di un ristorante vicino, che aveva notato tre persone trasportare un grosso borsone all’interno del locale e aveva escluso fossero i proprietari.

All’arrivo della pattuglia della sezione Radiomobile, i sospetti sono stati fermati con in mano 17 bottiglie di superalcolici, alcune ancora fredde e un cavatappi metallico.

I tre arrestati – un 32enne, un 29enne e un 28enne – risultavano senza fissa dimora, con precedenti specifici e il più giovane già sottoposto a divieto di dimora a Parma. Durante il sopralluogo, è stata accertata l’effrazione di una porta antipanico del ristorante. Le bottiglie, del valore di circa 600 euro, sono state restituite al proprietario.

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.