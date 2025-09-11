Parma, ubriaco spacca bottiglie in piazza Garibaldi: multato un 36enne

L’intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente ha permesso di gestire con efficacia una situazione potenzialmente critica, tutelando l’incolumità dei passanti, ripristinando l’ordine pubblico e prevenendo ulteriori pericoli. La capacità dei militari di mediare e di riportare alla calma l’individuo, unita alla ferma applicazione delle normative vigenti, ha contribuito a garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno dimostrato prontezza e professionalità nel gestire una situazione potenzialmente pericolosa che si è verificata nel cuore della città. Il loro intervento ha portato alla segnalazione all’Autorità Amministrativa di un 36enne straniero per ubriachezza molesta e la contestuale emissione di un ordine di allontanamento temporaneo dal centro urbano.

La vicenda è iniziata intorno alle 23:00 del 2 settembre, quando la centrale operativa del 112 ha ricevuto diverse chiamate da cittadini allarmati in Piazza Garibaldi. I testimoni segnalavano la presenza di un uomo di colore, a torso nudo, che in preda a un forte stato di agitazione, urlava, molestava i passanti e brandiva pericolosamente bottiglie di vetro.

Immediatamente, una pattuglia della Stazione di Parma Oltretorrente, impegnata in un servizio di controllo del territorio, si è diretta verso il luogo indicato. Giunti in Piazza Garibaldi, i Carabinieri hanno constatato la veridicità delle segnalazioni: l’uomo, in evidente stato di agitazione psico motoria, aveva già infranto alcune bottiglie a terra, creando una situazione di pericolo per l’incolumità dei passanti, esposti al rischio di ferirsi con i cocci di vetro.

Con grande professionalità, i militari hanno cercato inizialmente di calmare l’individuo attraverso il dialogo. Consapevoli della delicatezza della situazione, hanno adottato un approccio paziente e rassicurante, cercando di stabilire un contatto verbale con l’uomo. Dopo una lunga e delicata trattativa, i Carabinieri sono riusciti a riportarlo alla calma, scongiurando il rischio che la situazione degenerasse ulteriormente.

Considerato il suo comportamento, che costituiva un potenziale pericolo per l’incolumità dei cittadini, i Carabinieri lo hanno accompagnato presso la caserma di Strada delle Fonderie per procedere alla sua compiuta identificazione.

Dagli accertamenti è emerso che si trattava di un 36enne straniero, senza fissa dimora sul territorio nazionale e già censito penalmente per precedenti segnalazioni di polizia relative a reati contro il patrimonio e la persona.

La sintomatologia manifestata, chiaramente riconducibile a un recente abuso di bevande alcoliche, ha portato i Carabinieri a sanzionarlo amministrativamente per ubriachezza molesta, in base alle normative vigenti. Inoltre, al fine di prevenire ulteriori turbative all’ordine pubblico e per garantire la sicurezza dei cittadini, è stato emesso nei suoi confronti un ordine temporaneo di allontanamento dal centro cittadino.