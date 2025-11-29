Parma – Udinese 0-2: decidono i gol di Zaniolo e Davis

Finisce 2-0 per gli ospiti la sfida tra Parma e Udinese. A decidere il match sono le reti di Zaniolo nel primo tempo e di Davis, su rigore, nella ripresa. Parma in dieci uomini dal 65′ per il fallo di Troilo in occasione del penalty assegnato. (foto parmacalcio1913.com)

Nel primo tempo gli ospiti la sbloccano in avvio con Zaniolo, il numero 10 dell’Udinese entra in area, supera Corvi in uscita e mette dentro l’1-0. I gialloblu ci provano dal limite dell’area con Keita e Cutrone, ma senza precisione. Nella ripresa il Parma alza il baricentro e costringe l’Udinese ad abbassarsi, ma al 65′ Davis scatta sul filo del fuorigioco e subisce fallo da Troilo prima di concludere. Per Piccinini è giallo, ma il VAR lo corregge è il cartellino diventa rosso (DOGSO). Dal dischetto lo stesso Davis non sbaglia e chiude la partita.

Prossimo appuntamento giovedì 4 dicembre alle 18:00 al Dall’Ara contro il Bologna per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa.

PARMA-UDINESE 0-2

Marcatori: 11′ Zaniolo, 66′ Davis (rig.)

PARMA (3-5-2)

Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Brishgi, Bernabé (79′ Benedyczak), Keita (46′ Estevez), Sorensen (56′ Hernani Jr), Valeri (81′ Lovik); Cutrone (46′ Ondrejka), Pellegrino

A disposizione: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Begic, Oristanio, Ordoñez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde.

Allenatore: Carlos Cuesta

UDINESE (3-5-2)

Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli (82′ Ehizibue), Piotrowski (90′ Zarraga), Karlstrom, Atta (68′ Ekkelenkamp), Zemura; Zaniolo (82′ Bravo), Davis (68′ Buksa).

A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Gueye, Bayo, Palma, Camara, Miller, Modesto.

Allenatore: Kosta Runjaic

ARBITRO: Piccinini di Forlì

Assistenti: Ceccon – Regattieri

Quarto Uomo: Mucera

VAR: Prontera

AVAR: Abisso

Ammoniti: Atta, Keita, Davis

Espulsi: Troilo, Runjaic (dalla panchina)

Angoli: 5-9

Recupero: 2′ pt, 5′ st