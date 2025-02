Parma: una patente falsa sequestrata e 5 segnalazioni per uso di droga

Nella nottata dell’8 febbraio i Carabinieri della Compagnia di Parma hanno messo in campo un dispositivo formato da personale in uniforme, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in genere, alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e all’osservanza delle norme che disciplinano il Codice della Strada.

Diverse le pattuglie impiegate delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia.

Nel corso dei servizi sono stati predisposti diversi posti di controllo e soste in prossimità delle arterie di maggior transito veicolare e nelle aree verdi, permettendo il controllo di decine di autovetture e l’identificazione di altrettante persone.

Durante il corso dell’attività:

un 45enne extracomunitario, residente in provincia, durante i controlli ha esibito una patente di guida rilasciata dalla autorità polacche che, successivi approfondimenti è risultata essere falsa.

Il documento è stato sequestrato e il 45enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma poiché ritenuto presunto responsabile di uso di atto falso;

a bordo di un’auto, con a bordo quattro persone straniere, un 25enne magrebino è stato identificato come titolare di un permesso di soggiorno scaduto da diversi mesi. Nonostante la scadenza del documento, non sono state trovate evidenze che l’uomo avesse provveduto alla richiesta di rinnovo nei termini previsti dalla legge e pertanto è stato deferito in stato di libertà

alla Procura di Parma poiché ritenuto il presunto responsabile di permanenza irregolare sul territorio nazionale.

Al termine dei controlli sono state segnalate all’Autorità Amministrativa 5 persone per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma