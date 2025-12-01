Parma UNESCO City of Gastronomy: premiazione del Concorso Young Food Creatives  

È Chiara Masino Quarta di COCE Bakery la vincitrice della 5ª edizione del concorso YFC – Young Food Creatives, promosso dalla rivista Assaggiami Emilia Food Mag, con il patrocinio del Comune di Parma e in collaborazione con l’Ufficio Parma UNESCO City of Gastronomy.

Young Food Creatives è un’iniziativa strettamente connessa a Parma Città Creativa UNESCO per la Gastronomia. Il contest unisce il tema della gastronomia a quello della creatività, con l’obiettivo di incentivare e celebrare le idee della nuova generazione di professionisti del settore food e di favorire la nascita di network e collaborazioni capaci di generare ulteriore valore per il territorio parmense.

“Il concorso Young Food Creatives si inserisce pienamente nel percorso di Parma, Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, rafforzando il legame tra cultura gastronomica e innovazione – ha sottolineato l’Assessore alla Città Creativa UNESCO, Marco Bosi. È un appuntamento che mette al centro la creatività nel food come leva strategica per lo sviluppo sostenibile, capace di generare idee ed esperienze innovative che, al tempo stesso, valorizzano la tradizione, i saperi e l’identità del territorio, contribuendo a renderlo sempre più attrattivo e riconoscibile a livello internazionale.”

La cerimonia si è svolta sabato 29 novembre al Laboratorio Aperto di Parma. A consegnare il premio è stata la giuria presieduta da Francesca Scazzina, docente di Nutrizione all’Università di Parma, e composta da Marco Bosi, Assessore alla Città Creativa UNESCO, insieme a Enrico Bergonzi, Presidente del Consorzio Parma Quality Restaurants, Aldo Bianchi, Segretario della sezione di Parma del Consorzio del Parmigiano Reggiano, e i fratelli Andrea e Francesco Sandei, titolari di Coffindustry e vincitori della scorsa edizione del concorso.

Il progetto di Chiara Masino Quarta ha convinto la giuria perché “creatività è natura, cuore, colore, cura, apertura, pazienza, è trovare soluzioni con diverse prospettive, è fantasia. Ma non è solo astratta, è un concreto equilibrio tra manualità, tecnica e scienza” – si legge nella motivazione ufficiale. La scelta è maturata tra una rosa di otto giovani professionisti e professioniste provenienti da diversi ambiti legati al cibo, che attraverso creatività, imprenditorialità e visione contribuiscono allo sviluppo urbano e alla trasformazione della società tramite la gastronomia.

Gli otto talenti selezionati per questa edizione sono stati Giacomo Bullo, professionista della comunicazione enogastronomica e Chief Communication Officer di ALMA; Chiara Masino Quarta, pasticcera e lievitista con radici scientifiche, fondatrice di Coce Bakery; Luna Ferrari, esperta di branding e comunicazione strategica nel settore enogastronomico e vitivinicolo; Mattia Gismondi, Oste del Tabarro specializzato nella selezione di materie prime e nella creazione dei menu; Lorenzo Marini, agronomo e ricercatore specializzato in agricoltura sostenibile e valorizzazione della biodiversità; Serena Nullotti, pasticcera e responsabile di sala al ristorante La Valle a Fidenza; Viola Perasso, fotografa e comunicatrice enogastronomica e content creator; e Gianmaria Siri, giovane imprenditore vitivinicolo impegnato in produzione sostenibile e innovazione enologica.

“Young Food Creatives!” è un contest promosso dalla rivista Assaggiami Emilia Food Mag, (edita da Studio Guidotti sas) col patrocinio del Comune di Parma, in collaborazione con “Ufficio Food Policy e Città Creativa UNESCO” e Laboratorio Aperto Parma con il contributo dello sponsor Frigomeccanica spa e grazie ai partners Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano – Sezione di Parma e Salumificio Siri.