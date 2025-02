Parma, viola i domiciliari per reati contro il patrimonio: 50enne denunciato

I Carabinieri svolgono quotidianamente controlli a carico delle persone sottoposte a misure restrittive come gli arresti domiciliari. Questa attività è fondamentale per garantire il rispetto delle prescrizioni imposte dalla magistratura, che stabilisce che il soggetto non possa allontanarsi dalla propria abitazione senza preventiva autorizzazione.

I controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento della giornata o della notte e chiaramente senza alcun tipo di preavviso. Le forze dell’ordine possono accedere al luogo di detenzione per verificare la presenza dell’individuo, assicurandosi che rispetti l’obbligo di permanenza.

In caso di assenza ingiustificata, il soggetto può essere denunciato per evasione, un reato punibile severamente.

Questi controlli sono essenziali non solo per garantire l’osservanza delle misure cautelari, ma anche per prevenire eventuali reati o comportamenti illeciti da parte di chi è già sotto custodia.

Questo è in sintesi il quadro nel quale i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno operato nei giorni scorsi, che ha portato alla denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, di un uomo di 50 anni per il reato di evasione.

Il 50enne, sottoposto alla misura della “detenzione domiciliare” per reati contro il patrimonio commessi nell’anno 2024 nel territorio della città, doveva attenersi alla prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione senza la preventiva autorizzazione della magistratura.

I Carabinieri, nel corso delle verifiche svolte presso il suo domicilio, hanno accertato che era contravvenuto alla misura, il 50enne infatti, senza alcun tipo di autorizzazione della magistratura si era allontanato, utilizzando la propria auto, per un tempo considerevole, determinando in tal modo il reato di evasione.

Raccolti tutti gli elementi, a conclusione dell’attività d’indagine per il 50enne, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è scattata la denuncia.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma