Parma, viola l’obbligo di firma in caserma e si rende irreperibile: arrestato un 30enne

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Sezione Penale del Tribunale di Parma nei confronti di un 30enne straniero senza una stabile dimora sul territorio nazionale.

Il provvedimento rappresenta un aggravamento della precedente misura dell’obbligo di firma, disposta dal Tribunale di Parma nel settembre 2025 dopo l’arresto dell’uomo per un furto commesso ai danni di un negozio di prodotti per l’igiene personale nel centro cittadino.

Al 30enne era stato imposto di presentarsi due volte al giorno presso la caserma di Parma Centro per firmare il registro di controllo. Sin da subito, però, l’uomo ha mostrato scarsa collaborazione, presentandosi in orari diversi da quelli stabiliti o non presentandosi affatto, fino a rendersi completamente irreperibile.

Le violazioni sono state prontamente registrate dai Carabinieri di Parma Centro e trasmesse al Tribunale. Alla luce delle reiterate inadempienze, della recidività e dell’incapacità dell’uomo di rispettare le prescrizioni, la Sezione Penale ha ritenuto che la misura dell’obbligo di firma fosse ormai inadeguata a garantire le esigenze cautelari, disponendone quindi la sostituzione con la custodia cautelare in carcere.

Ricevuta l’ordinanza, i Carabinieri hanno avviato immediate ricerche per rintracciare il destinatario del provvedimento. La sera del 25 novembre i militari lo hanno individuato in via Trento ma, alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato la fuga, opponendo resistenza e usando violenza nei confronti dei Carabinieri, spingendoli e cercando di nascondersi tra le auto in sosta.

Bloccato definitivamente, è stato sottoposto a perquisizione: in suo possesso sono stati trovati effetti personali e carte di credito risultati provento di un ulteriore reato. I documenti erano stati rubati la sera precedente da un’auto parcheggiata in via Reggio, alla quale era stato forzato un finestrino. La vittima, un 27enne residente in città, aveva già sporto denuncia in mattinata.

Il 30enne è stato quindi condotto nella caserma di strada Garibaldi, informato del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e tratto in arresto. Ultimate le procedure di rito, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Parma, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella stessa circostanza, l’uomo è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione delle carte di credito trovate durante la perquisizione e successivamente sequestrate.