Parma, violenta lite per futili motivi fra coinquilini: arrestato un 51enne

La Polizia di Stato è intervenuta nella serata di martedì 25 novembre in via Bassano del Grappa, dopo una segnalazione riguardante una lite scoppiata all’interno di un’abitazione.

All’arrivo della volante della Questura di Parma, gli agenti hanno identificato sia il richiedente sia l’uomo indicato come aggressore, un cittadino marocchino del 1974.

Secondo quanto riferito dalla vittima, l’episodio sarebbe iniziato quando ha sorpreso il coinquilino mentre tentava di impossessarsi di alcune sigarette lasciate sul tavolino all’ingresso. Alla richiesta di restituirle, ne sarebbe nata una violenta discussione: l’uomo avrebbe iniziato a urlare, a minacciare di morte il coinquilino e ad afferrarlo per il collo, prima di impugnare un coltello e una forchetta nel tentativo di colpirlo.

L’intervento del fidanzato della vittima – che è riuscito a disarmare l’uomo – ha evitato conseguenze più gravi.

L’aggressore è stato quindi accompagnato in Questura per le procedure di identificazione e successivamente denunciato a piede libero per minacce aggravate. Dagli accertamenti è inoltre emerso che lo stesso era destinatario di un provvedimento di revoca della sospensione dell’ordine di carcerazione, con conseguente ripristino dell’esecuzione, emesso dalla Procura di Bergamo il 2 ottobre 2025.

Al termine delle formalità, l’uomo è stato arrestato e trasferito alla Casa Circondariale di Parma per dare esecuzione al provvedimento pendente.