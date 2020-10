Parmacotto e Napoli Calcio insieme

Parmacotto sceglie di rinnovare la sponsorizzazione con la Società Sportiva Calcio Napoli anche per la stagione sportiva 2020/2021, continuando così a segnare gol decisivi con player strategici e realtà territoriali d’eccellenza.

L’azienda, tra le più importanti realtà alimentari a livello nazionale, sarà presente per tutta la nuova stagione all’interno del terreno di gioco dello Stadio San Paolo e presso il Training Center. Un legame consolidato quello tra Parmacotto e la città Partenopea, come testimonia il rinnovato accordo, che conferma la volontà dell’azienda di affermarsi partner strategico per Napoli, continuando a portare avanti l’importante progetto di responsabilità etica di impresa, intrapreso da oltre due anni, che vede Parmacotto impegnata nel sostenere rilevanti iniziative del territorio napoletano.