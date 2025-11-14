ParmaUniverCity Info Point: “Dalle idee alle opportunità”, nuovo ciclo di incontri gratuiti per giovani

Nasce dalla collaborazione tra il servizio Informagiovani del Comune di Parma e l’Ateneo, nell’ambito dello “Speciale Matricole” al ParmaUniverCity Info Point, l’iniziativa “Dalle idee alle opportunità – CV, LinkedIn, lettura e Europa”: un nuovo ciclo di quattro incontri dedicati ai giovani che vogliono scoprire strumenti, servizi e opportunità per costruire il proprio futuro formativo e professionale.

Gli incontri, in collaborazione con COLSER – Auroradomus, si terranno al ParmaUniverCity Info Point (Sottopasso Ponte Romano 2/A) martedì 18 e 25 novembre, martedì 2 e giovedì 11 dicembre, dalle 15 alle 17, e offriranno un percorso pratico e accessibile per conoscere da vicino le risorse a disposizione sul territorio e in Europa: dalla creazione del curriculum alla ricerca del lavoro, fino alle esperienze internazionali e ai programmi europei.

Il ciclo è rivolto a studentesse e studenti dell’Università di Parma, ma anche a tutte le persone under 35 interessate ad approfondire i temi trattati.

Calendario degli incontri

Martedì 18 novembre – “Come mi presento?”

Creazione del CV Europass e strumenti per la ricerca attiva di opportunità

Un incontro per supportare i/le giovani nella creazione del CV Europass e nella ricerca attiva di opportunità formative e professionali, valorizzando competenze ed esperienze.

Martedì 25 novembre – "La tua carriera in rete"

Guida pratica a LinkedIn , Indeed ed EURES

Un laboratorio per conoscere e utilizzare in modo consapevole le principali piattaforme online di ricerca del lavoro, costruendo un profilo professionale efficace e orientato alle proprie aspirazioni.

Martedì 2 dicembre – "Orizzonte lettura, opportunità, viaggi e libri"

Un incontro per esplorare il mondo attraverso la lettura e la scoperta natodalla collaborazione tra Spazio Giovani , Biblioteca Civica e Informagiovani Parma per avvicinare i/le giovani alla lettura come strumento di scoperta, condivisione e crescita personale. Attraverso la “Valigia dei libri”, si esploreranno bibliografie tematiche su orientamento e ricerca attiva del lavoro e opportunità come volontariato, esperienze all’estero e occasioni di crescita personale.

Giovedì 11 dicembre – "Eurodesk: la rete europea per i giovani"

I programmi Erasmus+, Corpo Europeo di Solidarietà ed EURES TMS.

Un approfondimento dedicato alle opportunità europee per i/le giovani che vogliono provare a lavorare, formarsi, fare volontariato e vivere l’Europa a pieno. L’incontro sarà il momento per presentare la rete Eurodesk di cui Informagiovani Parma è Punto Locale.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione

Per informazioni: info@informagiovani.parma.it – www.informagiovani.parma.it