Parmigiano Reggiano 24 mesi di Monzato vince il Palio dei caseifici di Montechiarugolo

Il Parmigiano Reggiano 24 mesi del Caseificio Sociale di Monzato di Traversetolo vince la terza edizione del Palio dei caseifici di Collina della provincia di Parma a Montechiarugolo. Il concorso, si è svolto nel contesto del Monte Food Festival, ha visto come secondo e terzo classificati i caseifici Società Agricola Fratelli Boldini di Mamiano e l’Azienda Agricola Boselli Nullo e Marcello di San Ruffino su 16 caseifici partecipanti.

I Palii del Parmigiano Reggiano sono gare che si svolgono da 13 anni nella zona d’origine della Dop (che, oltre a Mantova alla destra del fiume Po, comprende le province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna alla sinistra del fiume Reno) alle quali ogni caseificio consorziato può partecipare iscrivendo un campione di Parmigiano Reggiano di 24-26 mesi. I formaggi in concorso vengono valutati da una giuria composta da assaggiatori certificati della Apr (Associazione Assaggiatori Parmigiano Reggiano).

I prossimi palii del 2025 si terranno il 28 settembre (Palio di San Lucio – Guastalla, RE), il 4 ottobre – Palio di San Petronio – Bologna e Palio del Frignano – Pavullo nel Frignano/Lama Mocogno, MO), il 19 ottobre (Palio Gustia Carpi, MO) e il 16 novembre (Palio Teatro della Natura – Viano, RE).

I 13 caseifici vincitori dei Palii del Parmigiano Reggiano 2025 (di cui due con un Parmigiano Reggiano 40 mesi) verranno celebrati con una serata evento in cui gli verrà consegnato il Casello d’Oro. Dopo i fasti della prime due edizioni del premio, svoltesi rispettivamente a Parigi e Londra, la sede della prossima edizione è stata annunciata a Madrid l’11 febbraio 2026.