Parmigiano Reggiano e New York Jets annunciano una nuova partnership strategica

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano e i New York Jets, tra i team più prestigiosi e amati della National Football League, hanno dato il via a una partnership strategica pluriennale in occasione della stagione NFL 2025. La collaborazione, che fa seguito a quella come sponsor ufficiale del Miami Open 2025, è la prima nella storia del Consorzio con una squadra sportiva professionistica statunitense. I Jets giocheranno la prima partita della stagione questa domenica, 7 settembre, con i Pittsburgh Steelers al MetLife Stadium: durante l’incontro e quelli successivi, i tifosi potranno vivere esperienze culinarie autentiche all’interno del MetLife Stadium di New York.

Questa collaborazione rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita del Parmigiano Reggiano sul mercato americano, con l’obiettivo di rafforzare la notorietà del brand oltreoceano e instaurare un legame sempre più diretto con i consumatori statunitensi. Per integrare il Parmigiano Reggiano nell’esperienza di gara dei Jets, i due brand hanno svelato nuove attivazioni al MetLife Stadium, che spaziano dalle proposte gastronomiche alle apparizioni sui maxischermi durante le partite casalinghe.

All’interno del MetLife Stadium, piatti a base di Parmigiano Reggiano saranno serviti in diverse aree di ristorazione, tra cui la Commissioner’s Club, la Green Room e la Coaches Club. Qui verranno proposte stazioni di antipasti con Parmigiano Reggiano e postazioni di pasta mantecata nelle tipiche forme di Parmigiano Reggiano. Le proposte gastronomiche nei club esclusivi dello stadio evolveranno durante la stagione, con nuove ricette in occasione di ogni partita. I tifosi avranno anche l’opportunità di vincere premi speciali, tra cui forme personalizzate di Parmigiano Reggiano. Sono previste attività di degustazione nella Tailgate Zone il 19 ottobre (durante l’incontro Jets vs. Panthers) e il 30 novembre (Jets vs. Falcons). L’accordo comprende anche un piano di marketing mirato a rafforzare la presenza del Parmigiano Reggiano sul mercato statunitense, attraverso collaborazioni con influencer e campagne pubblicitarie Out of Home e digitali nell’area di New York.

«Il Parmigiano Reggiano ha da sempre sostenuto lo sport e gli sportivi, e siamo felici di scendere in campo al fianco di una leggenda del football americano come i New York Jets, con cui condividiamo valori fondamentali come eccellenza e impegno verso la grandezza», ha dichiarato Nicola Bertinelli, Presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano. «Gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato estero del Parmigiano Reggiano, con una quota pari al 22,5% e oltre 16.000 tonnellate esportate nel 2024: numeri che testimoniano una domanda in continua crescita da parte di consumatori attenti, che scelgono qualità e tradizione. I Jets sono uno dei simboli più forti di New York, una città che rappresenta il cuore pulsante del Parmigiano Reggiano Dop negli Usa. Con questa sponsorizzazione vogliamo rafforzare il nostro legame con la cultura americana attraverso la tradizione del football, un autentico rito collettivo che unisce generazioni, famiglie e comunità. Il football americano è intrattenimento, convivialità e condivisione, e il cibo rappresenta il collante sociale per eccellenza. Essere al fianco dei New York Jets significa creare una relazione diretta con i consumatori e condividere con loro ciò che rende unico il Parmigiano Reggiano».

«Siamo entusiasti di collaborare con Parmigiano Reggiano, un brand riconosciuto e rispettato a livello globale», ha dichiarato Jeff Fernandez, senior vice president, business development + ventures dei New York Jets. «Questa partnership rafforza l’impegno di lungo periodo dei Jets nel proporre ai tifosi una cucina internazionale di livello mondiale, all’altezza delle aspettative dei nostri sostenitori sia al MetLife Stadium che in tutta New York City. Siamo impazienti di lavorare insieme a Parmigiano Reggiano per offrire esperienze sempre nuove e gustose».