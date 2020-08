Parmigiano Reggiano in Festa con i laboratori dei Musei del Cibo per bambini e ragazzi

Anche quest’anno i Musei del Cibo animeranno la tradizionale manifestazione “Parmigiano Reggiano in Festa” che si svolgerà a Monticelli Terme. Quest’anno il programma di eventi inizierà venerdì 28 e continuerà fino alla metà di settembre, in concomitanza di Settembre Gastronomico. Il Museo del Parmigiano Reggiano, che fa parte del circuito dei Musei del Cibo, non poteva mancare alla festa che si svolge nel comune di Montechiarugolo, che è tra i più produttivi del nostro “re dei formaggi”.

Le domeniche 30 agosto e 13 settembre torneranno i laboratori per bambini e ragazzi che, vista l’emergenza sanitaria in atto, sono stati pensati e impostati di conseguenza, cioè organizzati a piccoli turni e con tutte le misure precauzionali necessarie.

Domenica 30 agosto, alle 17, Parco Hotel delle Rose, i Musei del Cibo propongono “Segui la traccia”, un laboratorio dedicato a bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni, pieno di quiz, giochi e indovinelli per arrivare a trovare una forma di Parmigiano Reggiano tutta d’oro! L’obiettivo di questa attività è far scoprire, in maniera giocosa, come funziona la tracciabilità, uno dei cardini della sicurezza degli alimenti e cosa rappresentano i numeri e le scritte riportate sulle forme di Parmigiano Reggiano.

“Bianco come il latte” è il laboratorio di domenica 13 settembre (sempre alle 17 al Parco Hotel delle Rose), per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, che partirà da una semplice domanda: da dove viene il colore del latte? A volte unendo sostanze diverse tra loro si ottengono davvero risultati inaspettati, nei colori e nelle consistenze. È un laboratorio da apprendisti “stregoni”, dove divertirsi a combinare ingredienti, vedere cosa ne esce e, soprattutto, a giocare con le sostanze ottenute.

I laboratori della durata di un’ora sono gratuiti, ma è obbligatoria la prenotazione (tel. 0521 687759 o 0521 6877360; e-mail manifestazioni@comune.montechiarugolo.pr.it).

Ad ogni partecipante sarà consegnato un coupon per ingresso gratuito per bambino/ragazzo e un ingresso ridotto per accompagnatore al Museo del Parmigiano Reggiano di Soragna.

Inoltre, ogni partecipante potrà prendere parte alla realizzazione dell’installazione “Una tavola lunga come un museo” che verrà inaugurata al Museo di Soragna il 19 settembre.