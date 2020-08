Parmigiano Reggiano in festa! Dal 28 agosto al 19 settembre Monticelli Terme celebra il Re dei formaggi

Da venerdì 28 Agosto a sabato 19 settembre torna il tradizionale appuntamento di fine estate con la manifestazione “Parmigiano-Reggiano in Festa”, organizzata dal Comune di Montechiarugolo. “

Non rinunciamo, in questo scorcio di un’estate davvero atipica, a celebrare il Re dei Formaggi, il Parmigiano Reggiano, prodotto tipico per eccellenza del nostro territorio, spina dorsale della nostra economia la cui produzione, anche durante i giorni più critici della pandemia, non ha subito battute di arresto. – dichiara Francesca Mantelli, Vicesindaco del Comune di Montechiarugolo con delega alle Manifestazioni, Agricoltura e Parmigiano-Reggiano – Quest’anno festeggiamo quindi anche la grande capacità di questo segmento produttivo di reagire e andare avanti, come da centinaia di anni a questa parte.

Il Comune ha messo a punto un programma “rivisitato” sulla base ai protocolli anti-Covid: non ci saranno il mercato nè gli spettacoli musicali ma avremo un convegno in Piazza Fornia e poi laboratori didattici, degustazioni, menù a tema nei ristoranti del territorio, visite ai caseifici, il concorso per le vetrine…

La manifestazione prevede appuntamenti fino a metà settembre, in concomitanza con il Settembre Gastronomico di Parma.

Quest’anno abbiamo puntato su un più ampio coinvolgimento dei commercianti: oltre al concorso per le vetrine a tema ci saranno le degustazioni edonistiche con il RE nei 4 ristoranti di Monticelli (Cala Luna, Ristorante delle Terme, Unicorno, Beccofino) e una novità, A tavola con il RE: i locali di somministrazione bevande e alimenti di tutto il territorio comunale per tutto il periodo della festa proporranno un piatto o un intero menu di cui sarà protagonista il Parmigiano Reggiano. – Prosegue l’Assessore Mantelli – A tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione chiediamo di collaborare rispettando i protocolli Anti-Covid: mascherine, distanziamento, sanificazione delle mani. Solo vivendo in modo corretto e responsabile anche questa occasione di festa garantiremo la sicurezza di tutti i partecipanti.

Le iniziative, ospitate nella frazione termale di Monticelli Terme, sono organizzate dal Comune di Montechiarugolo in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano, le Associazioni di categoria agricole, i caseifici del territorio, le attività commerciali e di ristorazione, il Consorzio Bibbiano La Culla, l’Osservatorio del Lambrusco, I Musei del Cibo di Parma.

Le attività proposte sono gratuite e su prenotazione.

Il programma della manifestazione:

Venerdì 28 agosto 2020 – LA TAVOLA ROTONDA

Ore 21:00 (Piazza Fornia – Monticelli Terme)

Tavola Rotonda “Parmigiano-Reggiano a 360°: politiche di produzione, tutela del territorio”

Partecipano l’Assessore Regionale Barbara Lori, il Presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano Nicola Bertinelli e altri illustri relatori. Modera il giornalista Andrea Gavazzoli

Sabato 29 e Domenica 30 agosto – “PORTE APERTE” nei caseifici aderenti

“Porte Aperte” nei caseifici con possibilità di visite guidate e acquisto prodotti presso gli spacci. Info e prenotazioni presso i Caseifici che aderiscono alla manifestazione:

Caseificio Lelli Pietro Giovanni con Opere di Latte Via Montepelato Nord 73/A Monticelli Terme 0521 658757

Caseificio San Bernardino Via Solari 119 Tortiano 0521 686469

Caseificio Basilicanova Via Argini Sud 27 Basilicanova 0521 681292

Latteria Santo Stefano Via Parma 78 ter Basilicagoiano 0521 657615

Da venerdì 28 agosto a venerdì 4 settembre – UNA VETRINA DA RE

Concorso vetrine: le vetrine del centro di Monticelli Terme si vestono di Parmigiano Reggiano in una sfida all’ultimo like!

Da venerdì 28 agosto a sabato 19 settembre – A TAVOLA CON IL RE

A tavola con il RE: piatti tradizionali o creativi a base di Parmigiano Reggiano proposti dai locali aderenti del territorio comunale

Domenica 30 agosto 2020 e Domenica 13 settembre 2020 – LABORATORI DIDATTICI

ore 17:00 (Parco dell’Hotel delle Rose – Monticelli Terme)

Laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 12 anni a cura de I Musei del Cibo

attività su prenotazione* fino ad esaurimento posti

Da domenica 30 agosto 2020 a Giovedì 17 settembre – DEGUSTAZIONE EDONISTICA

Presso i ristoranti di Monticelli Terme

Degustazione Edonistica con il RE

Assaggi guidati di Parmigiano Reggiano di tre diverse stagionature con Lambrusco

Con Umberto Beltrami Presidente del Consorzio la Culla e Matteo Pessina Coordinatore dell’Osservatorio del Lambrusco