Parmigiano Reggiano, l’assemblea approva più risorse e contributi per qualità e sostenibilità

Un deciso passo avanti per rafforzare la competitività e la sostenibilità del Parmigiano Reggiano sui mercati internazionali. L’assemblea generale ordinaria dei consorziati, riunita oggi a Reggio Emilia, ha approvato un pacchetto di misure strategiche che ridefinisce la contribuzione dei caseifici, introduce nuovi incentivi alla qualità e al benessere animale e consolida la regolazione dell’offerta per il periodo 2026–2031.

A partire dal 1° gennaio 2026, la contribuzione ordinaria al Consorzio passerà da 7 a 8 euro per forma, con un contributo aggiuntivo temporaneo di 1 euro per l’anno in corso, portando l’ammontare complessivo a 9 euro. L’aumento consentirà di generare risorse aggiuntive per circa 8,5 milioni di euro, destinate a sostenere attività di tutela, promozione e valorizzazione del Parmigiano Reggiano, la cui produzione annua supera i 4 milioni di forme.

Dal 2027 il contributo resterà fissato a 8 euro, con la possibilità di valutare entro ottobre 2026 l’eventuale consolidamento dell’euro aggiuntivo. Parallelamente, l’Assemblea ha confermato tutti gli importi base del nuovo Piano Regolazione Offerta 2026–2031, lo strumento europeo che consente di equilibrare la produzione in base alla domanda interna ed estera.

Per favorire lo sviluppo dei mercati e gestire in modo sostenibile le quote produttive, è stato inoltre deliberato un plafond oneroso aggiuntivo di 200.000 quintali, destinato ai produttori con il vincolo di non incrementare ulteriormente lo splafonamento. Tra le novità più rilevanti figurano due misure di sconto: una legata alla qualità del prodotto, certificata dai battitori attraverso l’analisi “al martello”, e l’altra riferita al benessere animale, a conferma dell’impegno del Consorzio verso la sostenibilità dell’intera filiera.

Nel corso della giornata è stata presentata anche la nuova campagna di comunicazione globale «Più grande, insieme», ideata da VML Italy. La campagna, già on air dal 9 ottobre in Italia e in arrivo in Francia e Spagna, punta a consolidare la notorietà e il valore del brand attraverso TV, social media e affissioni nelle principali città. Il nuovo pay-off racconta la grandezza di un prodotto millenario, capace di unire tradizione e convivialità in un’esperienza di gusto condivisa.

«L’assemblea di oggi rappresenta un momento significativo per la nostra filiera», ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio. «Le decisioni assunte in materia di contribuzione, Piano Regolazione Offerta e incentivi alla qualità dimostrano che è stata data fiducia al lavoro del Consorzio, rafforzano la solidità del sistema Parmigiano Reggiano e ci consentono di guardare con fiducia ai prossimi anni. Per affrontare le sfide future, si è deciso insieme di aumentare la contribuzione per avere un budget aggiuntivo di oltre 8 milioni di euro da investire per competere sui mercati internazionali, la nostra priorità insieme al rinnovo degli strumenti di gestione dell’offerta e al sostegno continuo al miglioramento qualitativo della produzione. Siamo convinti che l’impegno condiviso di tutti gli operatori sarà determinante per garantire equilibrio, sostenibilità e valore al nostro prodotto e per accompagnare il Parmigiano Reggiano in un percorso di crescita e prestigio a livello globale».